Новая битва русских дипломатов касается всего мира

В поздравлении по случаю Дня дипломатического работника Владимир Путин говорил о новой битве русских дипломатов, которая касается всего мира. Сегодня дипломатический корпус делает всё возможное, чтобы добиться гарантий безопасности от США и НАТО.

Президент России Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником, отметив актуальность их работы по упрочению верховенства международного права и центральной роли ООН. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг, 10 февраля.

Дипломаты исполняют весомую роль в "построении справедливого и стабильного многополярного миропорядка", подчеркнуо президент России:

Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, - подчеркнул президент России.

Но что ещё более важно, русские дипломаты формируют лучшие внешние условия для развития России. Сегодня, когда обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой, роль дипломатического корпуса невозможно переоценить. Требуются дополнительные и настойчивые усилия, чтобы обеспечить стабильность в мире, противостоять новым вызовам - в том числе, добиваясь от США и союзников Штатов по НАТО "исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны", подчеркнул Владимир Путин.

В завершение поздравительной телеграммы президент пожелал дипломатам успехов в работе. И отдельно обратился к ветеранам дипломатической службы, пожелав доброго здоровья и все самого наилучшего.

Напомним, в деталях о требованиях России по гарантиям безопасности "Первый русский" рассказывает в расширенном материале.