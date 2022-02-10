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Новая битва русских дипломатов касается всего мира

10 февраля 2022, 10:55  •  70 • Политика
В поздравлении по случаю Дня дипломатического работника Владимир Путин говорил о новой битве русских дипломатов, которая касается всего мира. Сегодня дипломатический корпус делает всё возможное, чтобы добиться гарантий безопасности от США и НАТО.
Президент России Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником, отметив актуальность их работы по упрочению верховенства международного права и центральной роли ООН. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг, 10 февраля.
Дипломаты исполняют весомую роль в "построении справедливого и стабильного многополярного миропорядка", подчеркнуо президент России:
Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, - подчеркнул президент России.
Но что ещё более важно, русские дипломаты формируют лучшие внешние условия для развития России. Сегодня, когда обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой, роль дипломатического корпуса невозможно переоценить. Требуются дополнительные и настойчивые усилия, чтобы обеспечить стабильность в мире, противостоять новым вызовам - в том числе, добиваясь от США и союзников Штатов по НАТО "исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны", подчеркнул Владимир Путин.
В завершение поздравительной телеграммы президент пожелал дипломатам успехов в работе. И отдельно обратился к ветеранам дипломатической службы, пожелав доброго здоровья и все самого наилучшего.
Напомним, в деталях о требованиях России по гарантиям безопасности "Первый русский" рассказывает в расширенном материале.

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