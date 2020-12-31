Новая балканская провокация против Лаврова? В Белграде потушили Вечный огонь

Зажжённый Сергеем Лавровым Вечный огонь в Белграде в ночь на 30 декабря был потушен. Инцидент произошёл в мемориальном парке освободителей столицы Сербии.

Торжественная церемония зажжения огня состоялась две недели назад, 15 декабря, в ней приняли участие лидер балканского государства Александр Вучич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Однако сейчас пламя потушено: вандалы облили монумент краской.

В российской дипмиссии заявили, что потрясены случившимся. Наши дипломаты расценивают это как циничную попытку поставить Белград "в один ряд с некоторыми европейскими странами", отметившимися "переписыванием истории".

Ранее в адрес Лаврова попытались провернуть ещё одну балканскую провокацию. Речь идёт о подаренной главе МИД иконе. После претензий украинцев прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения святыни.

Россия решила вернуть икону 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. Затем её отвезли в Восточное Сараево. Посольство Украины до сих пор так и не предоставило доказательств своих прав на реликвию.