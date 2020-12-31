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Новая балканская провокация против Лаврова? В Белграде потушили Вечный огонь

31 декабря 2020, 12:10  •  166 • В мире
В белградском мемориальном парке освободителей был осквернен монумент "Вечный огонь". Это уже вторая балканская провокация в адрес российского министра Сергей Лаврова в последние дни. До этого прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения иконы, подаренной министру.
Зажжённый Сергеем Лавровым Вечный огонь в Белграде в ночь на 30 декабря был потушен. Инцидент произошёл в мемориальном парке освободителей столицы Сербии.
Торжественная церемония зажжения огня состоялась две недели назад, 15 декабря, в ней приняли участие лидер балканского государства Александр Вучич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Однако сейчас пламя потушено: вандалы облили монумент краской.
В российской дипмиссии заявили, что потрясены случившимся. Наши дипломаты расценивают это как циничную попытку поставить Белград "в один ряд с некоторыми европейскими странами", отметившимися "переписыванием истории".
Ранее в адрес Лаврова попытались провернуть ещё одну балканскую провокацию. Речь идёт о подаренной главе МИД иконе. После претензий украинцев прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения святыни.
Россия решила вернуть икону 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. Затем её отвезли в Восточное Сараево. Посольство Украины до сих пор так и не предоставило доказательств своих прав на реликвию.

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