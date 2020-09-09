Новая атака на русский язык: После Украины и Казахстана взбунтовалась ещё одна республика

Перед весьма неприятным фактом поставили родителей учеников туркменских школ, где есть русскоязычные классы. По данным российских дипломатов, в Ашхабаде, буквально до старта нового учебного года, "были расформированы классы, где обучение осуществляется на русском языке".

В посольстве России в Туркменистане уточнили причину произошедшего: якобы в этих учебных заведениях не могли соблюдаться действующие сейчас санитарные нормы. Вот администрация школ и приняла роковое решение о расформировании русскоязычных классов.

Однако не исключено, что это просто очередная атака на русский язык в республиках бывшего Советского Союза. Напомним, похожая ситуация сложилась на Украине - там вообще запретили преподавание на русском языке. По похожему сценарию развиваются и события в Казахстане. Политолог Евгений Сатановский ранее предрёк, что "в Казахстане добрые люди из Госдепартамента майдан готовят. Полыхнёт - мало не покажется".

Теперь права русскоязычных ущемляются в Туркменистане. Наши дипломаты выразили сожаление и высказали надежду на то, что "при введении в действие упомянутых санитарно-гигиенических норм партнёры будут в том числе руководствоваться ст. 14 Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года".

В частности, в посольстве напомнили властям республики о том, что "Высокие Договаривающиеся Стороны поощряют изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации".

Любопытный момент, в местных СМИ уточняли, что русскоязычные классы расформировывают аж на 10 лет - до 2030 года. Причём, судя по всему, по всей республике, а не только те, что есть в школах Ашхабада.