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Новая атака на русский язык: После Украины и Казахстана взбунтовалась ещё одна республика

09 сентября 2020, 15:10  •  390 • Политика
Вслед за Украиной и Казахстаном атаку на русский язык начали и в Туркменистане. В посольстве России уточнили, что в школах Ашхабада перед новым учебным годом расформировали русскоязычные классы.
Перед весьма неприятным фактом поставили родителей учеников туркменских школ, где есть русскоязычные классы. По данным российских дипломатов, в Ашхабаде, буквально до старта нового учебного года, "были расформированы классы, где обучение осуществляется на русском языке".
В посольстве России в Туркменистане уточнили причину произошедшего: якобы в этих учебных заведениях не могли соблюдаться действующие сейчас санитарные нормы. Вот администрация школ и приняла роковое решение о расформировании русскоязычных классов.
Однако не исключено, что это просто очередная атака на русский язык в республиках бывшего Советского Союза. Напомним, похожая ситуация сложилась на Украине - там вообще запретили преподавание на русском языке. По похожему сценарию развиваются и события в Казахстане. Политолог Евгений Сатановский ранее предрёк, что "в Казахстане добрые люди из Госдепартамента майдан готовят. Полыхнёт - мало не покажется".
Теперь права русскоязычных ущемляются в Туркменистане. Наши дипломаты выразили сожаление и высказали надежду на то, что "при введении в действие упомянутых санитарно-гигиенических норм партнёры будут в том числе руководствоваться ст. 14 Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года".
В частности, в посольстве напомнили властям республики о том, что "Высокие Договаривающиеся Стороны поощряют изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации".
Любопытный момент, в местных СМИ уточняли, что русскоязычные классы расформировывают аж на 10 лет - до 2030 года. Причём, судя по всему, по всей республике, а не только те, что есть в школах Ашхабада.

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