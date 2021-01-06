Новая атака на "Северный поток": теперь из Норвегии

Автор:

Александр Цыганов

Без норвегов – никуда: DNV GL изначально подряжена на то, чтобы сертифицировать и работающий "Северный поток", и строящийся "Северный поток – 2" на соответствие европейским нормам во избежание различных рисков, технологических и экологических. СП-1 именно в этой компании проходит ежегодную сертификацию. Уже восемь лет подряд. Более того, сам проект трубопровода сделан в соответствии со стандартами подводных трубопроводов DNV.

Проблемы? Ищи длинные руки Вашингтона

В чём же дело? Всё, казалось, было преодолено: и длительный датский молчок по поводу разрешения вести вторую очередь "Северного потока" через их воды, и немецкая нерешительность, и подленькое польское вредительство. Перед Новым годом всё вдруг сдвинулось в правильную сторону, трубы быстренько уложили на немецком участке, а датчане разрешили с 15 января достроить несчастный последний кусок на своей территории. И тут такой удар от норвежцев!

Да ларчик просто открывается. Компания DNV GL объявила, что не сможет выдать газопроводу сертификат соответствия из-за новых санкций в адрес СП-2 со стороны США.

DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта, – приводит агентство РБК цитату из заявления компании. – В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода.

Что же это за ситуация такая? Она возникла – вы только ощутите, как они там все спелись, на Западе, хозяйствующие субъекты и национальная политическая организация США! – 1 января, когда заработал новый пакет американских санкций, прописанный в принятом Конгрессом оборонном бюджете. То есть Конгресс далёкой заокеанской страны преодолевает вето своего президента, а в Осло уже на следующий день с готовностью чуть ли не восторженной берут под козырёк!

Причём демонстрация со стороны США откровенно циническая: санкции, запрещающие иностранным компаниям "предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода", прописаны в оборонном бюджете страны. То есть СП-2 не только рассматривается в США как угроза национальной безопасности, но и борьба с ним ведётся фактически по военной линии!

Немного о причинах

Война? Да. И спасибо Конгрессу США, что он оставил в проекте бюджета всё, как было: оборона Америки ведётся не только чисто военными, но и экономическими, и бюрократическими, и законодательными средствами. Атомные ракеты, подводные лодки и санкции. И именно к такой мысли нужно обязательно привыкнуть и нам, и особенно нашим политикам и законодателям. Санкции – изначально враждебная акция, понятное дело, но сама символика их присутствия в оборонном бюджете должна для нас приравнять их к выстрелу "Минитменом" или обстрелу "Томагавками". Нет, отвечать "Авангардом" или "Калибрами" пока рано, но необходимо привыкнуть к мысли, что в деле СП-2 по нам именно что стреляют боевыми, хоть и не летальными зарядами. Пока не стало поздно.

Войны нынче такие. До применения традиционного оружия на них используется информационное, экономическое, психологическое и другие нелетальные его виды. Смертельные не для человека, а для политических систем, а то и самих государств. Опыт "цветных революций" ясно доказал: даже чисто военных целей по ликвидации противника можно добиться без стрельбы. Просто разрушением государства. Стрельба начнётся позже, когда одни граждане без государства будут стрелять в других граждан без государства, – но разве шерифа волнуют проблемы индейцев? Он-то своего добился.

Проблемы индейцев

Судьба "Северного потока – 2" волею Америки неразрывно связана с судьбой нового американского клиента, полученного в результате одной из таких цветных революций. И стрельбы, конечно, возникшей по результатам.

Собственно, и изначально было ясно, что "Северный поток" создавался как альтернатива ненадёжному украинскому газовому транзиту. И до Майдана-2013 всем нормально мыслящим людям было ясно, что Украина ещё в 1991 году возникла как враждебное России государство. Как анти-Россия. Так что до шантажа на транзитных маршрутах – что газа, что других товаров – дело должно было дойти неизбежно, с закономерностью смены времён года. И непонятно, откуда российские власти черпали убеждённость, что отношения с Киевом можно ещё наладить – лишним кредитом, лишней уступкой, лишней взяткой.

Шантаж начался с приходом первой же по-настоящему сертифицированной Западом киевской администрации. При Ющенко. Договорённости с Юлией Тимошенко, тогдашним премьером, дали только экономический выхлоп к торжеству России и позору украинских "решал", кои даже русский язык "забывали" ради решительной позы на переговорах. Но сама возможность и, главное, потенциальная разрушительность нового шантажа стала очевидной. Отчего и начался "Северный поток".

Кормите, русские, врага своего, кормите…

Почему изначально его не начали строить на необходимую пропускную способность, чтобы парировать возможное выпадение украинских мощностей, – разговор другой и сложный. Скажем, не всё было возможно, как не всё возможно в этом мире для России и сегодня. Главное в том, что в 2014 году к власти на Украине пришёл уже совершенно людоедский нацистский режим, который просто по природе своей не мог не получить полной поддержки США. А тут ещё этот режим фактически объявил войну не только части собственного народа, русским, но и России как таковой.

Какой политический и тем более военный стратег откажется от такого шанса? Мы же не отказались в своё время от прихода на Кубу, когда там победила революция, быстро переросшая в антиамериканскую? Так что на американцев нет смысла обижаться. Разве мы не поддержали бы свободолюбивый народ Техаса, буде он освободит себя от американской оккупации? И "Корнеты-Э" для борьбы против "Абрамсов" поставили бы. Это которые противотанковые ракетные комплексы 9К129…

Есть, правда, небольшая, но существенная разница с тем, что происходило вокруг Кубы. Её американцы подвергли тогда тотальному бойкоту – санкции, запреты, полное прекращение контактов. И тогда советская Россия взяла Кубу на свой кошт.

Сегодняшнюю Украину США брать на свой кошт не хотят. Ну, МВФ, Всемирный банк и прочие подобные институции, которые они гласно и негласно контролируют, Киеву деньги, конечно, дают. Но – на возвратной основе, причём Украина уже возвращает по кредитам средств едва ли не больше, чем получает. И в любом случае деньги в этих институциях крутятся свои, бюджет США от дефолта Украины не пострадает.

Но кому нужен её дефолт, когда она представляет собою такое удобное, такое выгодное Tête de pont у самого горла России? Великолепное предмостное укрепление, оно же прекрасный плацдарм для возможного наступления на того, кого ты официально назначил своим врагом. А американское руководство – даже новое, не успевшее ещё к власти-то прийти – Россию таковым именно что назначило. С Китаем вкупе.

И теперь заценим красоту ситуации! Украинская газотранспортная система – до сих пор необходимый и безжалостно неизбежный для России транзитный путь для поставки газа в Европу. Где деньги и вообще – обязательства по контрактам. И за прокачку продукта Россия платит Украине деньги. Миллиарды долларов, на минуточку. Как раз чтобы содержать украинскую армию хватает. Плати, Россия, своему врагу! Освобождай другого своего врага от хлопот по содержанию первого!

Потому какой может быть "Северный поток – 2"? Чтобы Москва перестала содержать Киев? И переложила эту тяготу на Вашингтон? Да это же подрыв! Подрыв национальных интересов и национальной военной мощи США! Потому ничего личного, русские, – хотя и личного много, не стройте себе иллюзий, – санкции есть и будут, пока мы с их помощью не удавим альтернативу такому выгодному для нас украинскому газовому транзиту.

Ну а нам чем ответить?

Действительно, ответить, получается, нечем. Наши санкции для США – слону дробинка. Европа Вашингтону в рот заглядывает, и хоть хитрят наши партнёры по СП-2, не желая терять уже вложенные деньги, но в ситуации выбора выберут, естественно, сторону Америки. А мы, значит, обречены будем кормить врага вечно?

Не обязательно. И тут опять стоит вспомнить пример Кубы. Да, Америка получила под боком врага, а также площадку для русского присутствия, в том числе и военного, под боком. Но 60 лет санкции для экономики, некогда теснейшим образом увязанной с американской, привели к тому результату, что мы и видим сегодня: Куба бедна. И самостоятельно не жизнеспособна. При всех успехах в медицине и чём-то там ещё. Ибо от экономики оторваться можно, – а вот от географии никак.

Но что отличает её от нынешней Украины? Режим, ею правящий, точно такой же экзистенциальный враг нам, как Куба Америке. Площадкой для американского присутствия, в том числе и военного, Украина тоже давно стала. И примирение между нами невозможно, ибо несовместимы понятия Россия и нацизм.

Значит? Значит, надо резать. Не дожидаясь перитонита. Санкции России для Америки чувствительны? Хорошо. А для Украины? А как насчёт полного бойкота Украины? Включая запрет для гастарбайтеров, закрытие границ, пресечение реэкспорта через Белоруссию и тому подобное? Наконец, включая санкции против украинской газотранспортной системы?

А, Европа? Обязательства, контракты? Простите, господа, ничего личного. Не против вас же санкции. Против Украины. А вам мы что газ, что нефть, что картошку с салом готовы и дальше поставлять с радостью! Это вам, скорее, нужно решать вопрос с американскими санкциями. А то чего там в Вашингтоне ни решат, вы уже на следующий день им честь отдаёте. Во всех, в том числе и интимных, смыслах. Но мы-то отчего страдать должны?

Остро, сложно, возможно, даже больно? В том числе и для нас? Не исключено. Зато справедливо. И главное – пропадает в никуда это противненькое ощущение беспомощного лоха, которого постоянно разводят на его деньги – в пользу его врага.

Мы же не лохи, нет?