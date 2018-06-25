Новая Англия. Часть 3. Национальный исторический памятник: атомная подлодка USS «Nautilus» • 70 • Аналитика



Главным экспонатом музея является первая в мире атомная подводная лодка USS «Nautilus» (SSN-571).









Об этом судне на «ВО» уже имеется несколько статей, где можно узнать практически всё — от истории создания и конструкции лодки до описания походов, успехов и неудач. В своём материале я попытаюсь рассказать ещё о нескольких малоизвестных подробностях и покажу сделанные при посещении снимки.



С постановкой на вооружение компактных твердотопливных ракет у военного командования США возникла идея: при помощи подводных лодок подводить ракеты на расстояние выстрела к берегам потенциального противника. Однако существовавший в начале 50-х годов подводный флот ВМС США для решения этой задачи не был пригоден. Дизель-электрические лодки требовали периодического всплытия для подзарядки аккумуляторов, приводящих в движение ходовые электромоторы, для пополнения запасов воздуха. Правда, последняя проблема уже могла решаться при помощи достаточно совершенных систем регенерации кислорода.



Уже работали стационарные ядерные реакторы в целом ряде исследовательских центров, а конструкторы-энергетики вовсю старались их миниатюризировать, ибо реакторы для атомных электростанций весили сотни тонн, и их невозможно было втиснуть в ограниченный объем субмарины.



Первой эту задачу решила американская компания Westinghouse Electric Company, выпустившая водо-водяной реактор S2W, который весил «всего лишь» 35 тонн и имел вполне приемлемые габариты.







В начале 1950 г. Конгресс США принял решение о выделении в 1952 финансовом году средств на постройку первого прототипа подводной лодки с атомной энергетической установкой (проект SCB 64). Целью строительства «Nautilus» было выяснить возможность размещения ядерной энергетической установки на лодке и затем сравнение ее с новейшими дизельными лодками типа Tang. Первые атомоход «Nautilus» имел схожую с ними архитектуру корпуса (с штевневой носовой оконечностью, широкой палубой надстройки и пр.).



«Nautilus» был разработан компанией Electric Boat Shipyard и построен на её же верфи (Гротон, штат Коннектикут), являющейся подразделением корпорации General Dynamics.







В конце 1952 года корпус реактора тоже был изготовлен и доставлен в г. Арко (штат Айдахо). 30 марта 1953 года прототип STR Mark I достиг уровня критичности, а 25 июня того же года установка была доведена до номинальной мощности.



Таким образом, атомная энергоустановка корабля включала в себя один водо-водяной реактор типа S2W тепловой мощностью 50 МВт с двумя парогенераторами и с тремя циркуляционными насосами первого контура на каждый, два главных турбозубчатых агрегата с турбинами высокого и низкого давления суммарной эффективной мощностью 15000 л.с., два главных конденсатора, два гребных вала с пятилопастными гребными винтами.



АЭУ USS Nautilus суммарной мощностью 9860 кВт обеспечивала надводную скорость более 20 уз. Дальность плавания в подводном положении составляла 25 000 миль при расходе 450 г урана-235 в месяц. Таким образом, продолжительность плавания практически зависела только от исправной работы средств регенерации воздуха, запасов продуктов для жизнедеятельности экипажа и выносливости личного состава.



Корпус реактора «S2W» от Westinghouse Electric Corporation имел форму цилиндра со сферической крышкой и полусферическим днищем и весил около 35 тонн. Высота реактора составляла 3 м, диаметр — 2,7 м. Корпус реактора крепился в вертикальном положении на основании цистерны водяной защиты. Данная цистерна крепилась на фундаменте в трюме реакторного отсека. Вместе с водяной и композитной защитой высота реактора составляла около 6 метров, а диаметр — 4,6 метра. Активная зона реактора была цилиндрической формы и диаметром около 1 метра. Общий вес загрузки реактора составлял около 100 кг. КПД энергетической установки достигал 16%. Удельная масса атомной установки оказалась очень велика, из-за чего на лодке в итоге не удалось установить часть предусмотренного проектом вооружения и оборудования. Основной причиной утяжеления была биологическая защита (около 740 т). Биологическая защита обеспечивала очень жёсткие требования: снижение проникающей радиации до уровня ниже естественного фона – около 3 бэр за 30 лет.



Для аварийных случаев и прибрежного маневрирования на атомоходе имелись два дизель-генератора, а также устройство типа «шноркель».



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1 – антенна ГАС BQR-4A; 2 – антенна ГАС SQS-4; 3 — носовой горизонтальный руль; 4 – носовой входной и торпедопогрузочный люк; 5 – спасательные люки; 6 – прочная рубка; 7 – ходовая рубка; 8 – перископы; 9 – ПМУ АП РЛС BPS-4; 10 – ПМУ АП станций РЭБ и РТР; 11 – ПМУ устройства «шноркель» (воздухоприемная шахта); 12 – ПМУ систем связи; 13 – антенна станции РЭП; 14 – ПМУ устройства «шноркель» (газовыхлопная шахта); 15 – кормовой входной люк; 16 – вертикальные рули; 17 – ось кормового горизонтального руля; 18 – шестой (кормовой) отсек; 19 – пятый (турбинный) отсек; 20 – четвертый (реакторный) отсек; 21 – третий (центрального поста) отсек; 22 – центральный пост; 23 – второй (жилой и аккумуляторный) отсек; 24 — первый (торпедный) отсек; 25 – запасные 533-мм торпеды; 26 – 533-мм ТА



На этой лодке впервые удалось обеспечить весь экипаж штатными койками, отказавшись от принципа «теплой койки» (когда сменившийся с вахты моряк занимал любую свободную койку, с которой недавно встал подвахтенный). Старшины и матросы размещались на трехъярусных койках в кубриках, офицеры – в каютах, командир корабля имел отдельную каюту. Жилые помещения располагались в 2-м, 3-м и 6-м отсеках.



Лодка имела шесть носовых торпедных аппаратов типа Mk 50 калибра 533 мм для стрельбы торпедами Mk 14 Mod 6, Mk 16 Mod 6, Mk 16 Mod 8, Mk 37 Mod 1b и Mod 3. Система управления стрельбой – Mk 101 Mod 6. Боезапас включал 24 торпеды (6 – в торпедных аппаратах и 18 – на стеллажах).



АПЛ располагала активно/пассивной гидроакустической станцией (ГАС) типа AN/SQS-4 с цилиндрической антенной в носовой оконечности. Дальность обнаружения в режиме эхопеленгования – 5 миль, рабочая частота – 14 кГц. Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит!



Основные ТТХ лодки:

Длина — 97 м

Ширина корпуса — 8,2 м

Водоизмещение надводное — 4157 т

Водоизмещение подводное — 4222 т

Скорость надводная — 20 узлов

Скорость подводная — 23 узла

Экипаж — 11 офицеров, 100 матросов

Тепловая мощность ядерного реактора — 9860 кВт

Мощность на валу — 13400 л.с.

Вооружение — 6 носовых 533-мм торпедных аппаратов

Автономность хода — 25 тыс. миль



На воду лодка была спущена 21 января 1954 года, а 30 сентября первую в мире атомную подводку приняли на вооружение ВМС США.



Это был значительный прорыв в области конструирования подводных кораблей на тот момент. Но он носил скорее научный, нежели практический характер. Достоинством «Nautilus» стала возможность проходить без всплытия 25 тыс. миль. Подводная скорость у нее была вполне приличной — 23 узла. Но шумела лодка сильнее, чем дизель-электрические лодки, поскольку вал вращал не электродвигатель, а паровая турбина. Это сказывалось не только на её легком обнаружении акустиками на больших расстояниях, но и на затруднении при пользовании своей акустической установкой. Существенным недостатком стала невозможность установки на лодке всего должного вооружения и приборного оснащения. Поэтому, хотя субмарина формально стояла на боевом дежурстве до 1972 года, применялась она не как боевая, а прежде всего как учебная лодка для обучения личного состава и отработки тактических приемов, обкатки всех технических систем в различных, в т.ч. очень сложных условиях. При всех её недостатках выяснилось, что радар и противолодочные самолеты, которые сыграли решающую роль в разгроме подводных лодок во время Второй мировой войны, по отношению к ней практически неэффективны. Её возможность быстро перемещаться и изменять глубину, а также в течение очень длительного периода времени оставаться под водой привели к полному пересмотру стратегии подводной войны. Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада



«Nautilus» установил в свое время несколько рекордов для подводных лодок. Один из главных — это беспрерывное подводное плавание в течение более 90 часов на крейсерской скорости 20 узлов. «Nautilus» прошел за это время 1213 миль (2250 километров).



В 1957 году были предприняты две попытки достичь Северного полюса подо льдами со стороны Гренландского моря. Обе не удались.



22 июля 1958 года подводная лодка вышла из Пёрл-Харбора с целью достичь Северного полюса. В ночь на 27 июля корабль пришел в Берингово море, а еще через два дня он был уже на окраине Северного Ледовитого океана в Чукотском море. 1 августа субмарина опустилась под паковые арктические льды. Спустя два дня «Nautilus» достиг своей цели. 3 августа 1958 года впервые в истории подводный корабль достиг точки географического Северного полюса!



В мае 1959 года «Nautilus» прибыл на военно-морскую верфь Портсмут для первой реконструкции, а также для перезагрузки ядерного топлива. После завершения ремонта в августе 1960 года он был приписан к 6-му Американскому флоту и стал первой атомной лодкой на Средиземном море.



В последующие годы «Nautilus» принимал участие в различных военно-морских учениях и разнообразных испытательных программах. Весной 1979 года он вышел из Гротона в свой последний поход, который завершился 26 мая 1979 года. 3 марта 1980 года «Наутилус» после 25 лет службы был исключен из состава флота. Итоги недели. Богатым — деньги, бедным — пакеты решений



20 мая 1982 года «Nautilus» был объявлен национальным историческим памятником. Были разработаны планы конверсии подводной лодки в музей для общественного показа. После дезактивации и выполнения большого объема подготовительных работ 6 июля 1985 года «Nautilus» был отбуксирован в Гротон (штат Коннектикут). Здесь, в Музее подводного флота США первая в мире атомная подводная лодка теперь открыта для посещения публики.



В 2002 году на верфи Electric Boat субмарина за пять месяцев была дополнительно реставрирована на это было затрачено около 6 млн. долларов.





Буксировка из верфи к стоянке у музея



Экскуpсия по подводной лодке начинается с короткого путешествия по пиpсу.







Обратите внимание, что на pубке имеются буквы: белая "E", красная "E" и белая "A". Эти символы представляют собой знак отличия, который получила лодка как лучший корабль в своем классе.



Пройдя по трапу, посетители входят в стеклянную постpойку, pасположенную на носу подводной лодки. Здесь начинается "аудиоэкскурсия", дающая пояснения по ходу осмотра.







Стеклянная постpойка не является частью констpукции «Nautilus». Она была пpистpоена в ходе конвеpсии лодки в музей.







Пройдя 30 ступенек по лестнице вниз, посетители попадают в тоpпедный отсек.







Лестницы, плексигласовые перегородки и т.п. были установлены во время конвеpсии субмарины в музей.







В торпедном отсеке расположено 6 торпедных аппаратов. Здесь же можно было разместить 24 торпеды. Две представленные торпеды типа Mk14 расположены на тех же самых местах, где они находились во время походов в море.



В самом конце торпедного отсека — небольшая жилая зона с 10 спальными местами, туалетами, душевой и умывальниками.







Каждое место можно открыть, чтобы увидеть, где члены экипажа хранили свои личные вещи. Единственной секретностью для подводников была маленькая занавеска на их спальном месте.



Из торпедного отсека через водонепроницаемую дверь проходим в жилой отсек (на верхнюю палубу второго отсека).







На верхней палубе второго отсека расположены жилые помещения командного состава. В кают-компании 11 офицеров принимали пищу и общались в свободное время.







На задней стенке кают-компании находится панель приборов, которые информировали офицеров о скорости хода, глубине погружения и курсе корабля. Здесь также представлено первое издание книги Жюля Верна "20 000 лье под водой", романа, рассказывающего о фантастической подводной лодке "Наутилус". Её писатель придумал более 100 лет назад.



Смежно с кают-компанией расположены небольшие каюты. В каждой имеются три спальных места и откидные столы.



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Эти каюты использовались офицерами лодки для отдыха и как личные офисы. Для всех подлодок проблемным является эффективное использование имеющегося пространства. Поэтому здесь нет свободного места. Даже офицеры имели откидные умывальники и койки. Интерьер может показаться тесным, но каюты на всех других подводных лодках, кроме самых больших современных, имеют даже меньшие размеры.



Напротив кают-компании находятся каюты командира и старшего помощника. Высокопоставленные посетители делили каюту со старшим помощником. Только командир лодки имел отдельную каюту.



Из жилого отсека проходим в главный командный пункт (на верхнюю палубу третьего отсека).







В главном командном пункте (ГКП) сосредоточено все оборудование позволяющее подводной лодке вести боевые действия.



Напротив пульта управления оружием расположена "боевая рубка". Здесь находятся два пеpископа.







Пеpископы являются "глазами" подводной лодки, когда она находится под водой и позволяют экипажу наблюдать за объектами на поверхности. Здесь нес службу вахтенный офицер.







Позади боевой рубки расположен навигационный пост. Здесь вахтенный штурман по карте вел прокладку курса подводной лодки.







Обнаруженные на дисплеях в гидроакустической рубке "контакты" позволяли «Nautilus» избегать столкновений и следить за надводными и подводными объектами.







В pубке средств радиоэлектронного предупреждения pазмещается аппаратура для обнаружения радиоэлектронных сигналов излучаемых другими кораблями. Своевременное обнаружение радиолокационных сигналов противника позволяло лодке оставаться незамеченной.







С главного командного пункта спускаемся в центральный пост (на нижнюю палубу третьего отсека).







Центpальный пост размещается прямо под ГКП.











Здесь размещены посты погружения, всплытия и управления движением корабля. Вахтенный офицер погружения отвечал за эти посты и получал приказы о глубине, курсе и скорости от офицера из ГКП.







Рулевой носовых и коpмовых гоpизонтальных рулей, изменяя дифферент, управлял лодкой по глубине. Рулевой вертикального руля управлял кораблем по курсу.



Позади рулевого горизонтальных рулей расположены манипуляторы управления клапанами главных балластных цистерн.







Заполнение этих цистеpн забортной водой заставляло лодку погpужаться до максимальной глубины (ок. 200 метров), а пpодувка их воздухом заставляла лодку всплывать на поверхность. Кроме того, путем заполнения водой или продувки уравнительной цистерны, подводная лодка уравновешивалась на заданной глубине.



Справа от центрального поста расположена pадиоpубка, где pазмещается все радиосвязное оборудование корабля.







Для приема и передачи радиосигналов в подводном положении на «Nautilus» применялись специальные выдвижные антенны.



Из центрального поста проходим в столовую экипажа (на нижнюю палубу второго отсека).







Последним посещаемым отсеком является столовая экипажа. Экипаж, принимавший пищу каждые 6 часов, имел очень широкий рацион питания. Из-за тяжелых условий службы на ПЛ питание подводников является лучшим в аpмии. Горячий кофе имелся 24 часа в сутки, а также имелись машины мороженого и охлажденного сока.







Столовая экипажа является самым большим помещением на лодке и поэтому использовалась также для тренировок, собраний, пpосмотpа кинофильмов и пр.







Напротив столовой экипажа расположены жилые помещения старшинского состава. Старшины на борту лодки имели свои помещения для жилья где они могли отдыхать в свободное от вахт время.







Далее вниз по коридору расположен камбуз. На камбузе готовится пища для рядового состава и офицеров.











Дальше за камбузом находится посудомоечная, а также место для других хозяйственных нужд.







4-й, 5-й и 6-й отсеки для посетителей закрыты.







Четвертый отсек — реакторный. Он имеет небольшую длину и делится палубами на три яруса. Во избежание облучения личного состава реактор со всех сторон закрыт биологической защитой. Каждый член экипажа носил в кармане небольшой дозиметр в виде авторучки, который регистрировал степень облучения.



Кроме реактора водо-водяного типа, здесь также расположены парогенератор и главный циркуляционный насос первого контура. Через весь отсек проходит невысокий коридор, в котором за продольной переборкой находится реактор. Через толстые смотровые стекла видна его верхняя часть. Во время работы реактора в отсек никто не входит.







Пятый отсек — машинный. В верхней части отсека расположены турбины высокого и низкого давления, установка кондиционирования воздуха и пульт управления энергетикой корабля. Отсюда ведется дистанционное управление силовой установкой. В нижней части отсека находятся главный конденсатор отработанного пара, конденсатный насос второго контура, турбозубчатые агрегаты, гребные электродвигатели и дизель-электрическая установка, которая при неработающем реакторе обеспечивает ход и снабжает корабль электроэнергией.





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В шестом, последнем отсеке (кормовом) находятся жилые помещения экипажа. Койки матросов двух- и трехъярусные с матрацами и подушками из губчатой резины. Рядом расположены шкафы для одежды и вещей. В нижней части отсека находятся гребные валы и баллоны сжатого воздуха.



В нормальном темпе всю доступную для просмотра территорию можно обойти за 30 минут.



На самом деле, кроме USS Nautilus, имеется ещё три атомные подводные лодки, превращённые в музеи.



Город Бремертон (штат Вашингтон) стал последним домом легендарной американской атомной подводной лодки USS «Parche» (SSN-683). К сожалению, полностью субмарина не сохранилась, и единственное, на что можно будет посмотреть туристам, – рубка, установленная у музея военно-морского флота Пьюджет-Саунд на набережной.







Музей-монумент был открыт в 2007 году с участием членов служившего на подлодке экипажа. Спущенная на воду в 1973 году субмарина выполняла секретные задания военно-морского флота Соединенных Штатов более 30 лет и была выведена из его состава лишь в середине нулевых годов. Секретная деятельность команды субмарины четырежды была отмечена благодарностью президента Соединенных Штатов. К сожалению, никаких подробностей о подвигах USS «Parche» узнать не удастся. Они до сих пор засекречены, можно лишь пофантазировать.



«Le Redoutable» (S 611) – первая французская атомная подводная лодка, которая сейчас покоится в городке Шербур-Октевиль. В отличие от лодки-музея в Бремертоне, она сохранилась полностью и в первозданном виде. В свое время субмарина была ведущим кораблем своего класса (всего в этой серии было выпущено 6 субмарин), оснащенным 16 баллистическими ракетами класса М1, обеспечивая ударную мощь в 450 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте в радиусе 2000 километров. В 1974 году она была переоборудована для использования ракет класса М2, а затем — мегатонных боеголовок, способных нанести удар в радиусе более 3000 километров. Лодка пережила 90 тысяч часов погружений, 32 раза оплыла вокруг земного шара и долгих двадцать лет охраняла воды Франции от потенциальных угроз. В 2000 году субмарина-пенсионер навсегда распрощалась с водой и была размещена в специально сооруженном для нее сухом доке.







На самом деле превратить атомную лодку в музей – задача не из простых, ведь из нее нужно изъять ядерный реактор. Работы велись долгих два года, пока в 2002 году «Le Redoutable» не предстала перед туристами во всей красе.



Единственная советская атомная подлодка, которая, уйдя на покой, целиком не отправилась в утиль, — это К-14, размещенная в Обнинске. К-14 относится к классу первых атомных подводных лодок типа «Кит». Эти лодки имели потрясающие для своего времени характеристики. Спущена на воду К-14 была в августе 1959 года, прослужила почти тридцать лет. За эти годы лодка успела пройти 180 тысяч миль и пробыть под водой 20 тысяч часов. В середине восьмидесятых реактор выработал свой ресурс, и субмарину использовали для учебных целей. Когда ее окончательно списали, возиться с утилизацией реактора и постройкой ангара никто, к сожалению, не стал. Поэтому туристам для осмотра доступна только рубка, установленная в Мемориале первопроходцам подводного атомного флота.







Источники:

ussnautilus.org

wiki.wargaming.net

http://sub.atomlink.ru

Википедия В предыдущей статье я рассказал о Музее подводного флота (The Submarine Force Museum), где можно ознакомиться с историей развития ВМС США. Он является единственным в мире подобным музеем. Вниманию туристов представлены документы, фотографии, личные вещи экипажа, множество старых книг о судостроении.Главным экспонатом музея является первая в мире атомная подводная лодка USS «Nautilus» (SSN-571).Об этом судне на «ВО» уже имеется несколько статей, где можно узнать практически всё — от истории создания и конструкции лодки до описания походов, успехов и неудач. В своём материале я попытаюсь рассказать ещё о нескольких малоизвестных подробностях и покажу сделанные при посещении снимки.С постановкой на вооружение компактных твердотопливных ракет у военного командования США возникла идея: при помощи подводных лодок подводить ракеты на расстояние выстрела к берегам потенциального противника. Однако существовавший в начале 50-х годов подводный флот ВМС США для решения этой задачи не был пригоден. Дизель-электрические лодки требовали периодического всплытия для подзарядки аккумуляторов, приводящих в движение ходовые электромоторы, для пополнения запасов воздуха. Правда, последняя проблема уже могла решаться при помощи достаточно совершенных систем регенерации кислорода.Уже работали стационарные ядерные реакторы в целом ряде исследовательских центров, а конструкторы-энергетики вовсю старались их миниатюризировать, ибо реакторы для атомных электростанций весили сотни тонн, и их невозможно было втиснуть в ограниченный объем субмарины.Первой эту задачу решила американская компания Westinghouse Electric Company, выпустившая водо-водяной реактор S2W, который весил «всего лишь» 35 тонн и имел вполне приемлемые габариты.В начале 1950 г. Конгресс США принял решение о выделении в 1952 финансовом году средств на постройку первого прототипа подводной лодки с атомной энергетической установкой (проект SCB 64). Целью строительства «Nautilus» было выяснить возможность размещения ядерной энергетической установки на лодке и затем сравнение ее с новейшими дизельными лодками типа Tang. Первые атомоход «Nautilus» имел схожую с ними архитектуру корпуса (с штевневой носовой оконечностью, широкой палубой надстройки и пр.).«Nautilus» был разработан компанией Electric Boat Shipyard и построен на её же верфи (Гротон, штат Коннектикут), являющейся подразделением корпорации General Dynamics.В конце 1952 года корпус реактора тоже был изготовлен и доставлен в г. Арко (штат Айдахо). 30 марта 1953 года прототип STR Mark I достиг уровня критичности, а 25 июня того же года установка была доведена до номинальной мощности.Таким образом, атомная энергоустановка корабля включала в себя один водо-водяной реактор типа S2W тепловой мощностью 50 МВт с двумя парогенераторами и с тремя циркуляционными насосами первого контура на каждый, два главных турбозубчатых агрегата с турбинами высокого и низкого давления суммарной эффективной мощностью 15000 л.с., два главных конденсатора, два гребных вала с пятилопастными гребными винтами.АЭУ USS Nautilus суммарной мощностью 9860 кВт обеспечивала надводную скорость более 20 уз. Дальность плавания в подводном положении составляла 25 000 миль при расходе 450 г урана-235 в месяц. Таким образом, продолжительность плавания практически зависела только от исправной работы средств регенерации воздуха, запасов продуктов для жизнедеятельности экипажа и выносливости личного состава.Корпус реактора «S2W» от Westinghouse Electric Corporation имел форму цилиндра со сферической крышкой и полусферическим днищем и весил около 35 тонн. Высота реактора составляла 3 м, диаметр — 2,7 м. Корпус реактора крепился в вертикальном положении на основании цистерны водяной защиты. Данная цистерна крепилась на фундаменте в трюме реакторного отсека. Вместе с водяной и композитной защитой высота реактора составляла около 6 метров, а диаметр — 4,6 метра. Активная зона реактора была цилиндрической формы и диаметром около 1 метра. Общий вес загрузки реактора составлял около 100 кг. КПД энергетической установки достигал 16%. Удельная масса атомной установки оказалась очень велика, из-за чего на лодке в итоге не удалось установить часть предусмотренного проектом вооружения и оборудования. Основной причиной утяжеления была биологическая защита (около 740 т). Биологическая защита обеспечивала очень жёсткие требования: снижение проникающей радиации до уровня ниже естественного фона – около 3 бэр за 30 лет.Для аварийных случаев и прибрежного маневрирования на атомоходе имелись два дизель-генератора, а также устройство типа «шноркель».На этой лодке впервые удалось обеспечить весь экипаж штатными койками, отказавшись от принципа «теплой койки» (когда сменившийся с вахты моряк занимал любую свободную койку, с которой недавно встал подвахтенный). Старшины и матросы размещались на трехъярусных койках в кубриках, офицеры – в каютах, командир корабля имел отдельную каюту. Жилые помещения располагались в 2-м, 3-м и 6-м отсеках.Лодка имела шесть носовых торпедных аппаратов типа Mk 50 калибра 533 мм для стрельбы торпедами Mk 14 Mod 6, Mk 16 Mod 6, Mk 16 Mod 8, Mk 37 Mod 1b и Mod 3. Система управления стрельбой – Mk 101 Mod 6. Боезапас включал 24 торпеды (6 – в торпедных аппаратах и 18 – на стеллажах).АПЛ располагала активно/пассивной гидроакустической станцией (ГАС) типа AN/SQS-4 с цилиндрической антенной в носовой оконечности. Дальность обнаружения в режиме эхопеленгования – 5 миль, рабочая частота – 14 кГц.Основные ТТХ лодки:Длина — 97 мШирина корпуса — 8,2 мВодоизмещение надводное — 4157 тВодоизмещение подводное — 4222 тСкорость надводная — 20 узловСкорость подводная — 23 узлаЭкипаж — 11 офицеров, 100 матросовТепловая мощность ядерного реактора — 9860 кВтМощность на валу — 13400 л.с.Вооружение — 6 носовых 533-мм торпедных аппаратовАвтономность хода — 25 тыс. мильНа воду лодка была спущена 21 января 1954 года, а 30 сентября первую в мире атомную подводку приняли на вооружение ВМС США.Это был значительный прорыв в области конструирования подводных кораблей на тот момент. Но он носил скорее научный, нежели практический характер. Достоинством «Nautilus» стала возможность проходить без всплытия 25 тыс. миль. Подводная скорость у нее была вполне приличной — 23 узла. Но шумела лодка сильнее, чем дизель-электрические лодки, поскольку вал вращал не электродвигатель, а паровая турбина. Это сказывалось не только на её легком обнаружении акустиками на больших расстояниях, но и на затруднении при пользовании своей акустической установкой. Существенным недостатком стала невозможность установки на лодке всего должного вооружения и приборного оснащения. Поэтому, хотя субмарина формально стояла на боевом дежурстве до 1972 года, применялась она не как боевая, а прежде всего как учебная лодка для обучения личного состава и отработки тактических приемов, обкатки всех технических систем в различных, в т.ч. очень сложных условиях. При всех её недостатках выяснилось, что радар и противолодочные самолеты, которые сыграли решающую роль в разгроме подводных лодок во время Второй мировой войны, по отношению к ней практически неэффективны. Её возможность быстро перемещаться и изменять глубину, а также в течение очень длительного периода времени оставаться под водой привели к полному пересмотру стратегии подводной войны.«Nautilus» установил в свое время несколько рекордов для подводных лодок. Один из главных — это беспрерывное подводное плавание в течение более 90 часов на крейсерской скорости 20 узлов. «Nautilus» прошел за это время 1213 миль (2250 километров).В 1957 году были предприняты две попытки достичь Северного полюса подо льдами со стороны Гренландского моря. Обе не удались.22 июля 1958 года подводная лодка вышла из Пёрл-Харбора с целью достичь Северного полюса. В ночь на 27 июля корабль пришел в Берингово море, а еще через два дня он был уже на окраине Северного Ледовитого океана в Чукотском море. 1 августа субмарина опустилась под паковые арктические льды. Спустя два дня «Nautilus» достиг своей цели. 3 августа 1958 года впервые в истории подводный корабль достиг точки географического Северного полюса!В мае 1959 года «Nautilus» прибыл на военно-морскую верфь Портсмут для первой реконструкции, а также для перезагрузки ядерного топлива. После завершения ремонта в августе 1960 года он был приписан к 6-му Американскому флоту и стал первой атомной лодкой на Средиземном море.В последующие годы «Nautilus» принимал участие в различных военно-морских учениях и разнообразных испытательных программах. Весной 1979 года он вышел из Гротона в свой последний поход, который завершился 26 мая 1979 года. 3 марта 1980 года «Наутилус» после 25 лет службы был исключен из состава флота.20 мая 1982 года «Nautilus» был объявлен национальным историческим памятником. Были разработаны планы конверсии подводной лодки в музей для общественного показа. После дезактивации и выполнения большого объема подготовительных работ 6 июля 1985 года «Nautilus» был отбуксирован в Гротон (штат Коннектикут). Здесь, в Музее подводного флота США первая в мире атомная подводная лодка теперь открыта для посещения публики.В 2002 году на верфи Electric Boat субмарина за пять месяцев была дополнительно реставрирована на это было затрачено около 6 млн. долларов.Экскуpсия по подводной лодке начинается с короткого путешествия по пиpсу.Обратите внимание, что на pубке имеются буквы: белая "E", красная "E" и белая "A". Эти символы представляют собой знак отличия, который получила лодка как лучший корабль в своем классе.Пройдя по трапу, посетители входят в стеклянную постpойку, pасположенную на носу подводной лодки. Здесь начинается "аудиоэкскурсия", дающая пояснения по ходу осмотра.Стеклянная постpойка не является частью констpукции «Nautilus». Она была пpистpоена в ходе конвеpсии лодки в музей.Пройдя 30 ступенек по лестнице вниз, посетители попадают в тоpпедный отсек.Лестницы, плексигласовые перегородки и т.п. были установлены во время конвеpсии субмарины в музей.В торпедном отсеке расположено 6 торпедных аппаратов. Здесь же можно было разместить 24 торпеды. Две представленные торпеды типа Mk14 расположены на тех же самых местах, где они находились во время походов в море.В самом конце торпедного отсека — небольшая жилая зона с 10 спальными местами, туалетами, душевой и умывальниками.Каждое место можно открыть, чтобы увидеть, где члены экипажа хранили свои личные вещи. Единственной секретностью для подводников была маленькая занавеска на их спальном месте.Из торпедного отсека через водонепроницаемую дверь проходим в жилой отсек (на верхнюю палубу второго отсека).На верхней палубе второго отсека расположены жилые помещения командного состава. В кают-компании 11 офицеров принимали пищу и общались в свободное время.На задней стенке кают-компании находится панель приборов, которые информировали офицеров о скорости хода, глубине погружения и курсе корабля. Здесь также представлено первое издание книги Жюля Верна "20 000 лье под водой", романа, рассказывающего о фантастической подводной лодке "Наутилус". Её писатель придумал более 100 лет назад.Смежно с кают-компанией расположены небольшие каюты. В каждой имеются три спальных места и откидные столы.Эти каюты использовались офицерами лодки для отдыха и как личные офисы. Для всех подлодок проблемным является эффективное использование имеющегося пространства. Поэтому здесь нет свободного места. Даже офицеры имели откидные умывальники и койки. Интерьер может показаться тесным, но каюты на всех других подводных лодках, кроме самых больших современных, имеют даже меньшие размеры.Напротив кают-компании находятся каюты командира и старшего помощника. Высокопоставленные посетители делили каюту со старшим помощником. Только командир лодки имел отдельную каюту.Из жилого отсека проходим в главный командный пункт (на верхнюю палубу третьего отсека).В главном командном пункте (ГКП) сосредоточено все оборудование позволяющее подводной лодке вести боевые действия.Напротив пульта управления оружием расположена "боевая рубка". Здесь находятся два пеpископа.Пеpископы являются "глазами" подводной лодки, когда она находится под водой и позволяют экипажу наблюдать за объектами на поверхности. Здесь нес службу вахтенный офицер.Позади боевой рубки расположен навигационный пост. Здесь вахтенный штурман по карте вел прокладку курса подводной лодки.Обнаруженные на дисплеях в гидроакустической рубке "контакты" позволяли «Nautilus» избегать столкновений и следить за надводными и подводными объектами.В pубке средств радиоэлектронного предупреждения pазмещается аппаратура для обнаружения радиоэлектронных сигналов излучаемых другими кораблями. Своевременное обнаружение радиолокационных сигналов противника позволяло лодке оставаться незамеченной.С главного командного пункта спускаемся в центральный пост (на нижнюю палубу третьего отсека).Центpальный пост размещается прямо под ГКП.Здесь размещены посты погружения, всплытия и управления движением корабля. Вахтенный офицер погружения отвечал за эти посты и получал приказы о глубине, курсе и скорости от офицера из ГКП.Рулевой носовых и коpмовых гоpизонтальных рулей, изменяя дифферент, управлял лодкой по глубине. Рулевой вертикального руля управлял кораблем по курсу.Позади рулевого горизонтальных рулей расположены манипуляторы управления клапанами главных балластных цистерн.Заполнение этих цистеpн забортной водой заставляло лодку погpужаться до максимальной глубины (ок. 200 метров), а пpодувка их воздухом заставляла лодку всплывать на поверхность. Кроме того, путем заполнения водой или продувки уравнительной цистерны, подводная лодка уравновешивалась на заданной глубине.Справа от центрального поста расположена pадиоpубка, где pазмещается все радиосвязное оборудование корабля.Для приема и передачи радиосигналов в подводном положении на «Nautilus» применялись специальные выдвижные антенны.Из центрального поста проходим в столовую экипажа (на нижнюю палубу второго отсека).Последним посещаемым отсеком является столовая экипажа. Экипаж, принимавший пищу каждые 6 часов, имел очень широкий рацион питания. Из-за тяжелых условий службы на ПЛ питание подводников является лучшим в аpмии. Горячий кофе имелся 24 часа в сутки, а также имелись машины мороженого и охлажденного сока.Столовая экипажа является самым большим помещением на лодке и поэтому использовалась также для тренировок, собраний, пpосмотpа кинофильмов и пр.Напротив столовой экипажа расположены жилые помещения старшинского состава. Старшины на борту лодки имели свои помещения для жилья где они могли отдыхать в свободное от вахт время.Далее вниз по коридору расположен камбуз. На камбузе готовится пища для рядового состава и офицеров.Дальше за камбузом находится посудомоечная, а также место для других хозяйственных нужд.4-й, 5-й и 6-й отсеки для посетителей закрыты.Четвертый отсек — реакторный. Он имеет небольшую длину и делится палубами на три яруса. Во избежание облучения личного состава реактор со всех сторон закрыт биологической защитой. Каждый член экипажа носил в кармане небольшой дозиметр в виде авторучки, который регистрировал степень облучения.Кроме реактора водо-водяного типа, здесь также расположены парогенератор и главный циркуляционный насос первого контура. Через весь отсек проходит невысокий коридор, в котором за продольной переборкой находится реактор. Через толстые смотровые стекла видна его верхняя часть. Во время работы реактора в отсек никто не входит.Пятый отсек — машинный. В верхней части отсека расположены турбины высокого и низкого давления, установка кондиционирования воздуха и пульт управления энергетикой корабля. Отсюда ведется дистанционное управление силовой установкой. В нижней части отсека находятся главный конденсатор отработанного пара, конденсатный насос второго контура, турбозубчатые агрегаты, гребные электродвигатели и дизель-электрическая установка, которая при неработающем реакторе обеспечивает ход и снабжает корабль электроэнергией.В шестом, последнем отсеке (кормовом) находятся жилые помещения экипажа. Койки матросов двух- и трехъярусные с матрацами и подушками из губчатой резины. Рядом расположены шкафы для одежды и вещей. В нижней части отсека находятся гребные валы и баллоны сжатого воздуха.В нормальном темпе всю доступную для просмотра территорию можно обойти за 30 минут.На самом деле, кроме USS Nautilus, имеется ещё три атомные подводные лодки, превращённые в музеи.Город Бремертон (штат Вашингтон) стал последним домом легендарной американской атомной подводной лодки USS «Parche» (SSN-683). К сожалению, полностью субмарина не сохранилась, и единственное, на что можно будет посмотреть туристам, – рубка, установленная у музея военно-морского флота Пьюджет-Саунд на набережной.Музей-монумент был открыт в 2007 году с участием членов служившего на подлодке экипажа. Спущенная на воду в 1973 году субмарина выполняла секретные задания военно-морского флота Соединенных Штатов более 30 лет и была выведена из его состава лишь в середине нулевых годов. Секретная деятельность команды субмарины четырежды была отмечена благодарностью президента Соединенных Штатов. К сожалению, никаких подробностей о подвигах USS «Parche» узнать не удастся. Они до сих пор засекречены, можно лишь пофантазировать.«Le Redoutable» (S 611) – первая французская атомная подводная лодка, которая сейчас покоится в городке Шербур-Октевиль. В отличие от лодки-музея в Бремертоне, она сохранилась полностью и в первозданном виде. В свое время субмарина была ведущим кораблем своего класса (всего в этой серии было выпущено 6 субмарин), оснащенным 16 баллистическими ракетами класса М1, обеспечивая ударную мощь в 450 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте в радиусе 2000 километров. В 1974 году она была переоборудована для использования ракет класса М2, а затем — мегатонных боеголовок, способных нанести удар в радиусе более 3000 километров. Лодка пережила 90 тысяч часов погружений, 32 раза оплыла вокруг земного шара и долгих двадцать лет охраняла воды Франции от потенциальных угроз. В 2000 году субмарина-пенсионер навсегда распрощалась с водой и была размещена в специально сооруженном для нее сухом доке.На самом деле превратить атомную лодку в музей – задача не из простых, ведь из нее нужно изъять ядерный реактор. Работы велись долгих два года, пока в 2002 году «Le Redoutable» не предстала перед туристами во всей красе.Единственная советская атомная подлодка, которая, уйдя на покой, целиком не отправилась в утиль, — это К-14, размещенная в Обнинске. К-14 относится к классу первых атомных подводных лодок типа «Кит». Эти лодки имели потрясающие для своего времени характеристики. Спущена на воду К-14 была в августе 1959 года, прослужила почти тридцать лет. За эти годы лодка успела пройти 180 тысяч миль и пробыть под водой 20 тысяч часов. В середине восьмидесятых реактор выработал свой ресурс, и субмарину использовали для учебных целей. Когда ее окончательно списали, возиться с утилизацией реактора и постройкой ангара никто, к сожалению, не стал. Поэтому туристам для осмотра доступна только рубка, установленная в Мемориале первопроходцам подводного атомного флота. Автор: Александр Привалов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 70 Источник Похожие новости Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина Верховный суд РФ готовит страну к майдану? Итоги недели. Богатым — деньги, бедным — пакеты решений

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