Новая Англия. Часть 2. Лига плюща и Музей подводного флота ВМС США

380 лет назад около пяти сотен английских протестантов-пуритан приехали на берег пролива Лонг-Айленд, к устью реки Куиннипиак. Они не признавали авторитета официальной английской церкви, обладали дисциплинированностью, страстной религиозностью и стремлением к духовному возрождению.









У себя на родине пуритане подвергались репрессиям, и многие были вынуждены покинуть Англию. Часть из них отправилась в Северную Америку, и именно с их поселений фактически началось английское заселение этой части света. Пуритане отличались храбростью, упорством, аскетизмом, уверенностью в своей исключительности, расчётливостью в экономических вопросах. «Тот, кто страдает, побеждает» (Vinci qui patitur) — вот их девиз. Они и заложили тут город, получивший название Нью-Хейвен.



Сегодня в городе находится крупный порт, тут располагаются предприятия по производству огнестрельного оружия: O.F. Mossberg & Sons, Winchester Repeating Arms. (Бренд Winchester принадлежит сейчас корпорации Olin, а имя используется по лицензии двумя дочерними компаниями Herstal Group: Fabrique Nationale (FN) из Бельгии и американской компанией Browning Arms Company.) Развита химическая промышленность, приборостроение, производство электроники, инструментов и промышленного оборудования.







Ну и конечно же, тут находится знаменитый Йельский университет. Он входит в «Лигу плюща» — сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов: Брауновского (1764), Гарвардского (1636), Йельского (1701), Колумбийского (1754), Корнелльского (1865), Пенсильванского (1740), Принстонского (1746), а также Дартмутского колледжа (1769).



Обучение в университетах Лиги считается элитарным, «статусным», поскольку во всем мире признано качество образования, получаемого в Лиге.



Кроме того, «плющи» считаются одними из наиболее богатых учебных заведений, что позволяет им приглашать лучших студентов и преподавателей. Лига отличается исключительностью в отношении качества образования, выборностью при поступлении и принадлежностью абитуриента к социальной элите.



Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йельский университет составляет так называемую «большую тройку» — лучшие из лучших университетов страны.







Понятно, что на пустом месте такое «на раз-два» не создашь.



Истоки Йеля восходят к 1640 году, к деятельности священников-колонистов, идеи которых легли в основу образования университета и восходят к традициям и принципам обучения в средневековых европейских университетах, а также древних академиях Греции и Рима, где впервые был развит принцип либерального образования (ещё в том, «правильном» понимании значения этого слова, от латинского «liber» — свободный гражданин). Такое образование было направлено на интенсивное развитие общей интеллектуальной компетентности, добродетели и достоинств характера учащегося. В те времена этот принцип воплощался в жизнь посредством обучения в семи областях т. н. свободных искусств: грамматики, риторики, логики, арифметики, астрономии, геометрии и музыки.







Основатели Йеля создали колледж-общежитие, где студенты могли учиться друг у друга, живя вместе на территории университета. Они учились, жили и посещали церковь в обществе своих наставников. При такой системе образование становилось не просто тренировкой разума и подготовкой к определённой профессии, но и опытом, направленным на развитие различных аспектов характера учащегося, в том числе моральной добродетели.





Общага Студенческое общежитие сегодня. Все студенты первый год обучения живут на территории университета





Это не Хогвартс. Это студенческая столовая



Критерием отбора студентов служили устные экзамены, которые принимал сам президент университета. На приёмных экзаменах проверялись основы знаний латыни, иврита и греческого, различных классических наук, таких как логика, риторика и арифметика. Более того, латынь была официальным языком колледжа, что не только означало обучение на латыни, но и строгий режим общения, при котором латынь была единственным языком, который студентам разрешалось использовать в разговорах за пределами аудиторий и после занятий. Использование английского было запрещено правилами колледжа.







На гербе университета девиз на иврите: אורים ותמים‎, а также на латинском: «Lux et Veritas» («Свет и истина»).



Сегодня в состав университета входят двенадцать подразделений. В их числе Йельский колледж, четырёхлетнее образование в котором завершается получением степени бакалавра; аспирантура по различным специальностям, включающим точные, естественные и гуманитарные науки, 10 профессиональных факультетов, готовящих специалистов в области юриспруденции, медицины, бизнеса, охраны окружающей среды, а также теологов, архитекторов, музыкантов, художников и актёров. Более 2000 курсов предлагается ежегодно 65 кафедрами. Четырехтысячный профессорско-преподавательский состав отличается высочайшей квалификацией в своих областях знаний. Центральный кампус занимает 125 гектаров. В университете преподаётся более 50 иностранных языков и более 600 курсов, так или иначе связанных с международными отношениями.



Следует упомянуть, что выпускниками Йеля были пять американских президентов: Уильям Тафт, Джеральд Форд, Джордж Буш (старший), Билл Клинтон, Джордж Буш (младший). К слову, он и родился в Нью-Хейвене, когда его папенька, Джордж Буш (старший), отставной морской лётчик, участник 2МВ, учился тут в университете.







Несметное количество государственных деятелей, от госсекретарей до министров финансов, армии и торговли учились здесь: Хиллари Клинтон, Сайрус Вэнс, Джон Керри и др. Среди выпускников — множество бизнесменов, деятелей культуры, искусства и спорта: Мэрил Стрип, Дэвид Духовны, Льюис Синклер, Пол Ньюман и др.







С этим университетом так или иначе связаны имена 49 лауреатов Нобелевской премии: одни тут учились, другие проводили исследования, третьи преподавали.



Поскольку Йель широко известен своими достижениями в области гуманитарных наук, многие не осознают, что университет является также одним из ведущих научно-исследовательских центров США. Йельские кафедры биологии, химии, молекулярной биофизики и биохимии, физики, астрономии, математики, вычислительной техники, геологии и геофизики, защиты окружающей среды и другие постоянно входят в число самых лучших университетских программ в Америке. Здесь созданы оптимальные условия для обучения студентов в таких областях, как биомедицина, прикладная химия, электротехнические и другие инженерные науки, первоклассные лаборатории оснащены по последнему слову техники. Укрепляя и развивая свои достижения, Йель вкладывает более 500 миллионов долларов в расширение и усовершенствование лабораторий и учебных помещений факультетов точных наук и инженерного профиля.



Так выглядит Йельский университет в наши дни:



В ближайшие годы университет осуществит дополнительные капиталовложения в размере более 500 миллионов долларов в развитие материальной базы для исследований в области медицины и биотехнологии. Целевой фонд университета — 23 млрд. долларов. Это частное, но не коммерческое учебное заведение. Стоимость учёбы составляет от 20 до 65 тыс. долларов в год в зависимости от факультета, специальности и пр. 51% студентов получают стипендию, 10% обучаются бесплатно.



Здесь проходят обучение 12 тысяч студентов. Ради одного из них я и прибыл сегодня в сию обитель знаний. Его под каким-то благовидным предлогом пригласили на 10:00 в деканат. Мне поручена весьма приятная и почётная миссия: от имени фирмы, которую я имею честь сегодня представлять, пригласить его к нам для работы по соответствующему профилю на ближайшие 5 лет с возможностью продления договора.



Как известно, в Йельском университете есть множество традиций — как старинных, так и довольно новых. Лига плюща вообще знаменита своими легендами и тайнами. Согласно одному из преданий, Лига плюща правит Америкой, поскольку уже несколько десятилетий подряд президентами США становились выпускники Йеля. Самым загадочным звеном этой легенды является тайная студенческая организация Йеля — «Череп и кости». История тайного братства начинается в 1832 году, когда секретарь Йеля Рассел и его единомышленники организовали тайное общество. Сначала общество называлось «Клубом Евлогии» (в честь греческой богини красноречия). Но позднее братство переименовали в «Череп и кости». О символике и ритуалах «Черепа и костей» в целом известно мало; большая часть информации недостоверна и даже абсурдна.



А это Теодор Дуайт Вулси (Theodore Dwight Woolsey, 1801-1889 гг.), бывший президент Йеля.



Его бронзовая статуя находится на территории университета в той части, которую называют Old Campus. Согласно легенде, если студент потрёт левый башмак статуи перед экзаменом, это принесёт ему удачу.



Меня сопровождают два специально нанятых адвоката (специалисты по договорам). У них с собой кожаный саквояж, в котором лежит проект договора, переплетенный в бархатный переплёт. Такова традиция. В соответствии с нею меня сегодня облачили в старомодный чёрный смокинг. Так же одеты и мои сопровождающие. Они озабочены и торжественны, а я почему-то чувствую себя именинником и немножечко волнуюсь, хотя мне ничего не нужно делать, только взять из их рук проект договора и передать одному парнишке. Всё остальное сделают адвокаты.



Руководство фирмы решило, что им в ближайшие годы понадобится специалист в какой-то очень узкой области. По правильно составленному заданию такого человека вычислила для нас специальная консалтинговая фирма. Оказывается, парнишка подвизается именно по этой части, имеет уже пачку практических наработок и научных публикаций в соответствующих журналах, отмечен рядом вполне заслуживающих доверия знатоков темы и пр. Словом, строят на него далеко идущие планы на достаточно длительную перспективу.



Граждане, берегите правительство!



Мы попрощались и покинули стены университета.



Поездил я по свету, повидал всякого, но среди городов и весей не набралось и полдюжины мест, где хотелось бы очутиться ещё раз. Нью-Хейвен мне пришёлся по душе. Я вновь готов вернуться сюда, как в близкое моему сердцу место, где душа отдыхает, где хочется просто жить, гулять по берегу пролива и заниматься любимыми делами в стороне от излишних забот…



Далее мой путь лежал на реку Темзу, в город Нью-Лондон. Не забывайте, это Новая Англия!











Там, в его пригороде с названием Гроттон, сосредоточено производство подводных лодок компании Electric Boat Corporation, подразделения корпорации General Dynamics. Около половины подводных лодок для флота США производится именно здесь.



Electric Boat Company была основана в 1899 году Исааком Райсом, человеком разносторонне развитым и образованным. Он и предприниматель, и инвестор, и музыковед, писатель и шахматный меценат (автор шахматного дебюта «Гамбит Райса»).







Первой подводной лодкой, построенной на этой верфи, стала лодка Holland VI, которая вошла в историю как USS Holland (SS-1) и вступила в строй 11 апреля 1900 года.



Конструкцией подводной лодки заинтересовались флоты многих других стран. В числе стран, приобретших у Electric Boat Company лицензию на строительство лодок, были Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды.



Во время Первой мировой войны компаниями Исаака Райса было построено 85 подводных лодок, 722 катера-охотника за подводными лодками для американского флота и 580 военных катеров для британского Королевского флота. Компания была переименована в корпорацию General Dynamics в 1952 году. После приобретения фирмы Convair в 1953 году холдинг оставил за собой название General Dynamics. А верфь вновь стала называться Electric Boat.



На верфи была построена первая атомная подводная лодка ВМС США USS «Наутилус» и первая подводная лодка с баллистическими ракетами «Джордж Вашингтон». В годы холодной войны в компании работало 25 000 человек. Одновременно строились до 15 атомных субмарин. Производилась постройка подводных лодок типов «Огайо», «Лос-Анджелес», «Сивулф».







На верфи в Гротоне сегодня работают 7 500 человек, среди которых больше инженеров и конструкторов, чем рабочих. С 2004 года на верфи производится постройка подводных лодок типа «Вирджиния».



Километрах в двенадцати выше по реке располагается Нью-Лондонская военно-морская база подводных лодок.







С этой базы 14 сентября 1912 года вышла в свой первый поход первая дизельная американская подводная лодка USS E-1 (SS-24).







Ею командовал лейтенант Честер Нимиц. Пройдут годы, он станет адмиралом, командующим Тихоокеанским флотом ВМС США.







В его честь будет назван авианосец: USS Nimitz (CVN-68).







Тут базируются 15 атомных ударных подводных лодок ВМФ США. На базе также расположена школа подводников. Территория базы 2,7 кв.км + 2,1 кв. км для семейного жилья служащих базы.







К базе примыкает здание Музея и библиотеки подводного флота ВМС США. Территория музея — около 3000 кв. м. Музейная экспозиция насчитывает около 33 000 экспонатов, включая первую в мире атомную подводную лодку USS Nautilus (SSN-571). Помимо коллекции подводных лодок и связанных с ними объектов, при музее также создана библиотека, насчитывающая около 20 000 документов и 30 000 фотографий, связанных с историей развития подводных лодок.



К слову, во время подготовки материалов к статье обнаружилось, что "Большой брат" не дремлет:







Экспозиция очень хорошо оформлена, интересна и разнообразна. Экспонаты снабжены табличками с пояснениями, в разделах постоянно находятся добровольные экскурсоводы. Если кто-то из них не может ответить на ваш вопрос, можно обратиться к дежурному научному консультанту. Первые экспонаты встречают нас прямо во дворе музея.





Сверхмалая подводная лодка типа A Ko-hyoteki



Применялась она во время Второй мировой войны. Могла двигаться под водой на глубине до 30 м со скоростью 19 узлов. Экипаж — 2 человека. Пять лодок данного типа использовались в атаке на Перл-Харбор, двум из них удалось пробраться в гавань.





Подводная лодка SS X-1 для военных исследований



Выпущена в 1955 году в одном экземпляре. Использовалась до 1973 года.





Вход в здание музея



Понять то, как изменились размеры подводных лодок за 100 последних лет, несложно: маленький круг — диаметр первой подводной лодки США USS «Holland» (SS-1), а большой — диаметр современной подводной лодки типа «Огайо» (SSBN 726).



У стены на стенде UGM-84 «Гарпун» — противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире. Разработана компанией «Макдоннелл — Дуглас», в настоящее время производится на предприятиях корпорации «Боинг». Эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км.



Несколько фотоснимков из экспозиции музея.

















Адмирал Хайман Риковер, отец атомного флота США









Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета UGM-27С «Polaris A-3»



Торпеды различных модификаций МК-14, МК-48 и др.



















Гордость музея — первая в мире атомная подводная лодка USS Nautilus (SSN-571)



О ней не раз и даже не два писали на «ВО». О посещении этой лодки я расскажу подробно в следующей статье.



Продолжение следует…



