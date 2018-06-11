Новая Англия. Часть 1. В гостях у Кольта, Шермана и Марка Твена • 55 • Аналитика

Случилось мне недавно по казённой надобности в Новую Англию прокатиться. Дело было так. Давненько уже запланировал я себе полететь в те края — к командиру на юбилей: 85 годков ему в середине мая. Человечище он совершенно необыкновенный и достоин отдельной статьи. Да что статьи! О нём книгу можно писать: представитель русского дворянского рода, записанного ещё в «Бархатную книгу», начавший свою жизнь как ч.с.и.р., дослужился до подполковника Советской Армии, был выгнан из дома близкими родственниками в 65 лет и стал бомжом, а в 70 поселился в городе Стемфорде на берегу пролива Лонг-Айленд, где и живёт последние 15 лет в своё удовольствие!



Прознал об этой затее бывший мой работодатель (прослужил я у него в конторе без самой малости 25 годков) и предложил как пенсионеру вольному совместить приятное с полезным. «А почему бы тебе, — говорит, — не съездить туда на своё мероприятие, а для меня пару-тройку дел нужных уладить? За мной не заржавеет», — говорит. Два дела знакомы мне оказались, а к ним ещё и одно приятное приложилось. Ну, я недолго думая, согласился. Так что получилась у меня такая вот приятная и неожиданно полезная командировочка.



Юбилей отпраздновали на славу. Были речи, тосты и подарки. Потрепался со старыми знакомцами всласть. Утром попрощался я с командиром — и в дорогу.





Город, из которого я выезжал, Стемфорд, пожалуй, мало известен россиянам.





Стемфорд с высоты птичьего полёта. Фото не моё; мне таких красот с мобильником не показать. Спасибо "Викискладу"



Там практически нет промышленности, население каких-то 130 тыс. (третий или уже четвёртый по размеру в штате Коннектикут). Глушь и провинция. Даром что в километрах пятидесяти от Нью-Йорка находится. Однако в нём расположены штаб-квартиры десятков крупнейших мировых промышленных корпораций и банков. А уж отдельных подразделений прочих мировых гигантов — вообще не счесть. В своё время власти штата и городская администрация ввели для подобных контор серьёзные налоговые послабления. Вместо того чтобы просто отбирать деньги в федеральную казну, эти заведения обязывают качественно обустраиваться, обихаживать прилегающую территорию, развивать мелкую инфраструктуру, оказывать посильную помощь развитию города в отношении культуры, спорта, образования и пр. Всё это делает Стемфорд крупнейшим финансовым районом за пределами Нью-Йорка и одним из крупнейших центров концентрации корпораций в стране.



Ради интереса поколесил по городу. Действительно, количество зданий с логотипами зашкаливает и впечатляет. В глаза бросились несколько знакомых названий.





WWE (World Wrestling Entertainment)



Мне кажется, что это самая известная компания, занимающаяся проведением мероприятий по рестлингу, а также выпускающая кинопродукцию, музыку, одежду и компьютерные игры по этой теме.





Henkel — североамериканский филиал немецкой химической компании



Henkel подвизается в области чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены. (Не путать с Heinkel Flugzeugwerke — немецкой авиастроительной компанией!)



К слову, город по праву занимает одно из почётных мест в списке самых «образованных» городов США. Девять из каждых десяти проживающих в нём горожан — выпускники средней школы, а почти 44% взрослого населения имеют высшее образование со степенью бакалавра и выше. Из прославленных горожан (список таковых занимает несколько страниц) россиянам, несомненно, известен Жорж Клемансо — будущий премьер-министр Франции и архитектор Версальского договора.







Он жил тут в 60-х годах 19 века, где преподавал в школе для девочек математику и верховую езду.



Тут родился и Гарри Гаррисон — писатель-фантаст, автор более двухсот опубликованных рассказов и 35 романов.







Среди них «Неукротимая планета», «Конные варвары», серия «Стальная Крыса» и пр.



Здесь во второй половине 40-х годов прошлого века жил Джером Сэлинджер, автор романа «Над пропастью во ржи».







Предстояло мне отправиться в «столицу» штата Коннектикут — город Хартфорд.











Основан он в 1635 году и является одним из старейших городов Соединенных Штатов. Стоит на реке, имеющей то же название, что и штат Коннектикут. Некогда Хартфорд был самым богатым городом в США, а сегодня это один из самых бедных городов в стране: каждые 3 из 10 семей живут ниже порога бедности. Численность населения сокращается с середины 20-го века. Белые горожане переезжают в пригороды, на их место приходят афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки (доля белых упала с 92,8% в 1950 до 15,8% в 2010). На улицах это хорошо видно невооружённым глазом. Местное население работать не спешит, предпочитает отдыхать на красиво подстриженной травке общественных газонов, потягивать пивко под густыми кронами парковых платанов — социализьм, понимаешь! Местпрому требуются работники. В город квалифицированные специалисты приезжают на работу издалека: миль 30-50. Несмотря на то, что общая для США тенденция к деиндустриализации не избежала и штата Коннектикут, город до сих пор играет важную роль в промышленности Северо-Востока США. В пригороде Хартфорда Фармингтоне расположена штаб-квартира группы компаний UTC (United Technologies Corporation), в состав которой входят: Алтайский край: регион «в себе»



— Carrier (одна из ведущих в мире компаний по производству систем обогрева, вентиляции, кондиционирования, охлаждения);

— Hamilton Standard (компания оборонного комплекса, разрабатывающая и выпускающая авиационное и иное военное оборудование);

Otis (крупнейший в мире производитель лифтов и эскалаторов);

— Pratt & Whitney (компания-производитель авиадвигателей, газовых турбин и др.).



Тут же находится и Sikorsky Aircraft Corporation — самолёто- и вертолётостроительное предприятие, разрабатывающее и производящее летательные аппараты, основанное учёным-авиаконструктором из Российской империи Игорем Ивановичем Сикорским. В ноябре 2015 оно было продано компании Lockheed Martin.



Также в городе и его окрестностях расположены заводы по производству авиадвигателей и их компонентов.



На одном из таких заведений побывал и я. Посещение со скучной инспекцией производственных предприятий с высоким мастерством умели описывать лишь крутые «инженеры человеческих душ» эпохи развитого социализма, так что о делах наших рутинных тут рассказывать не стану. А приятным и интересным – поделюсь.



Всего за сутки справившись с порученным мне заданием, отправился я по историческим местам этого города. Как отмечалось выше, в своё время город был очень богат. В этом была немалая заслуга уроженца города — Самуэля Кольта.







Да, того самого «великого уравнителя» — оружейника, изобретателя и промышленника, основателя компании «Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company» (сейчас «Colt’s Manufacturing Company»). Самуэль Кольт и его жена Элизабет оказали большое влияние на развитие Хартфорда. Кольта часто считают отцом индустриальной революции в долине реки Коннектикут.



В 1855 году Кольт приобрел пустошь "Южные луга" близ города. Пустошь каждую весну затапливалась водой. Кольт подсыпал берега реки, возвел там дамбы и в 1855 году построил большой оружейный завод, который располагается здесь и по сей день.



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Вид на предприятие со стороны реки. 1857 год



О его изделиях известно всё, но мало кто знает, что он на своём предприятии использовал передовые по тем временам технологии производства: унификацию деталей и чётко организованную производственную линию. Это позволило к 1856 году производить 150 единиц оружия в день. К началу 60-х в компании работало уже более 1000 человек. Технологический процесс был правильно разбит на целый ряд последовательных операций, где хорошо оплачиваемые работники, достигшие совершенства в выполняемой ими работе, выпускали ставшие известные во всём мире револьверы. На производстве стремились свести к минимуму ручной труд, используя различные механизмы. 80% деталей выпускались на механизированном оборудовании — усовершенствованных фрезерных и токарных станках. Лишь 20% деталей требовали дополнительной ручной обработки.



Иными словами, Кольт был новатором в разработке заводских методов и процессов, позволяющих массовое производство высокоточных продуктов. Кольт ввел прогрессивные меры социальной защиты работников: десятичасовой рабочий день с часовым перерывом на обед, специальные помещения для отдыха, душевые, построил для своих рабочих удобные дома в ставшем теперь историческом районе города Кольтсвилле.



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Компания Кольта переживала и очень трудные времена. Одно из его предприятий разорилось. Кольт не применял на своих производствах рабский труд, платил работникам хорошую зарплату, однако без всякого стеснения выгонял нерадивых. Дамба на берегу реки для укрепления была обсажена специально привезенными из Европы ивами. Кольт, когда с заказами на оружие было трудно, создал фабрику по производству плетёной мебели, где трудились его же работники. Самуэль Кольт, ни дня не служивший в армии, ещё в 1855 году получил от губернатора штата Коннектикут звание полковника.



После его кончины ещё много лет производством руководила его жена, завещавшая городу десятки гектаров земли, на которой был создан городской парк отдыха. Свой дом, в котором был создан приют для одиноких жён бывших работников фабрики, она тоже передала городу.







В память о Самуэле Кольте в 1905 году благодарными горожанами был открыт мемориал в его честь.









Две бронзовые фигуры изображают Кольта. Мальчишка-юнга, держащий в руке придуманный им барабан для будущего револьвера, и стоящий мужчина, Самуэль Кольт в пору расцвета его предпринимательской деятельности. К сожалению, он ушёл из жизни молодым — в 47 лет… Две бронзовые фигуры изображают Кольта. Мальчишка-юнга, держащий в руке придуманный им барабан для будущего револьвера, и стоящий мужчина, Самуэль Кольт в пору расцвета его предпринимательской деятельности. К сожалению, он ушёл из жизни молодым — в 47 лет…



За полтора с лишним века Colt's Manufacturing Company выпустила около 30 миллионов единиц оружия и продолжает работать по сей день, выпуская пользующуюся неизменным спросом продукцию.



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Так выглядят владения Кольта сегодня. Само производство переехало в новые корпуса неподалёку, а тут после реставрации и начавшейся реконструкции располагаются жилые единицы для заводских специалистов, конторские помещения и пр. Реконструкция продолжается. Город хочет создать тут большой общественный развлекательный центр Так выглядят владения Кольта сегодня. Само производство переехало в новые корпуса неподалёку, а тут после реставрации и начавшейся реконструкции располагаются жилые единицы для заводских специалистов, конторские помещения и пр. Реконструкция продолжается. Город хочет создать тут большой общественный развлекательный центр



После посещения мемориала я не мог не заскочить на Форест-стрит, чтобы посетить этот милый трёхэтажный дом с 19-ю комнатами, построенный в стиле неоготики.







Здесь в 1874—1891 годах проживал со своей супругой Оливией Ленгдон американский писатель Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный широкой публике как Марк Твен.







Проживая там, он написал книги «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Принц и нищий» и др.



Только с возрастом начинаешь понимать щемящую боль его мудрых высказываний:



Нет времени — так коротка жизнь — на склоки, извинения, желчь и призвания к ответу. Есть только время, чтобы любить, да и на это есть лишь мгновение…



У Клеменсов было семь слуг, в том числе дворецкий, горничная и кучер.



В доме часто бывали друзья-соседи: Гарриет Бичер-Стоу (автор книги «Хижина Дяди Тома»), журналист, путешественник и исследователь Африки Генри Мортон Стэнли, бывший генерал армии северян Вильям Шерман.















Пройдёт 50 лет, и в честь генерала будет назван танк.





M4A1 «Sherman». Музей бронетанковой техники. Латрун. Израиль



Пройдёт 100 лет, и книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», а также «Хижину Дяди Тома» его милой соседки Гарриет Бичер-Стоу благодаря стараниям всяческого рода либералов в Штатах станут запрещать только за то, что на страницах этих творений, по их мнению, слишком часто употребляется такое неполиткорректное слово — "негр"…



Следующая точка путешествия — город Нью-Хейвен. Там мне предстояло выполнить очень приятное поручение моего бывшего работодателя.







На самом деле завтра с утра я собирался посетить первую атомную подводную лодку "Наутилус", но из-за этого поручения пришлось перенести визит на лодку на вторую половину дня.



Справочные данные из свободных источников.



Продолжение следует… Случилось мне недавно по казённой надобности в Новую Англию прокатиться. Дело было так. Давненько уже запланировал я себе полететь в те края — к командиру на юбилей: 85 годков ему в середине мая. Человечище он совершенно необыкновенный и достоин отдельной статьи. Да что статьи! О нём книгу можно писать: представитель русского дворянского рода, записанного ещё в «Бархатную книгу», начавший свою жизнь как ч.с.и.р., дослужился до подполковника Советской Армии, был выгнан из дома близкими родственниками в 65 лет и стал бомжом, а в 70 поселился в городе Стемфорде на берегу пролива Лонг-Айленд, где и живёт последние 15 лет в своё удовольствие!Прознал об этой затее бывший мой работодатель (прослужил я у него в конторе без самой малости 25 годков) и предложил как пенсионеру вольному совместить приятное с полезным. «А почему бы тебе, — говорит, — не съездить туда на своё мероприятие, а для меня пару-тройку дел нужных уладить? За мной не заржавеет», — говорит. Два дела знакомы мне оказались, а к ним ещё и одно приятное приложилось. Ну, я недолго думая, согласился. Так что получилась у меня такая вот приятная и неожиданно полезная командировочка.Юбилей отпраздновали на славу. Были речи, тосты и подарки. Потрепался со старыми знакомцами всласть. Утром попрощался я с командиром — и в дорогу.Город, из которого я выезжал, Стемфорд, пожалуй, мало известен россиянам.Там практически нет промышленности, население каких-то 130 тыс. (третий или уже четвёртый по размеру в штате Коннектикут). Глушь и провинция. Даром что в километрах пятидесяти от Нью-Йорка находится. Однако в нём расположены штаб-квартиры десятков крупнейших мировых промышленных корпораций и банков. А уж отдельных подразделений прочих мировых гигантов — вообще не счесть. В своё время власти штата и городская администрация ввели для подобных контор серьёзные налоговые послабления. Вместо того чтобы просто отбирать деньги в федеральную казну, эти заведения обязывают качественно обустраиваться, обихаживать прилегающую территорию, развивать мелкую инфраструктуру, оказывать посильную помощь развитию города в отношении культуры, спорта, образования и пр. Всё это делает Стемфорд крупнейшим финансовым районом за пределами Нью-Йорка и одним из крупнейших центров концентрации корпораций в стране.Ради интереса поколесил по городу. Действительно, количество зданий с логотипами зашкаливает и впечатляет. В глаза бросились несколько знакомых названий.Мне кажется, что это самая известная компания, занимающаяся проведением мероприятий по рестлингу, а также выпускающая кинопродукцию, музыку, одежду и компьютерные игры по этой теме.Henkel подвизается в области чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены. (Не путать с Heinkel Flugzeugwerke — немецкой авиастроительной компанией!)К слову, город по праву занимает одно из почётных мест в списке самых «образованных» городов США. Девять из каждых десяти проживающих в нём горожан — выпускники средней школы, а почти 44% взрослого населения имеют высшее образование со степенью бакалавра и выше. Из прославленных горожан (список таковых занимает несколько страниц) россиянам, несомненно, известен Жорж Клемансо — будущий премьер-министр Франции и архитектор Версальского договора.Он жил тут в 60-х годах 19 века, где преподавал в школе для девочек математику и верховую езду.Тут родился и Гарри Гаррисон — писатель-фантаст, автор более двухсот опубликованных рассказов и 35 романов.Среди них «Неукротимая планета», «Конные варвары», серия «Стальная Крыса» и пр.Здесь во второй половине 40-х годов прошлого века жил Джером Сэлинджер, автор романа «Над пропастью во ржи».Предстояло мне отправиться в «столицу» штата Коннектикут — город Хартфорд.Основан он в 1635 году и является одним из старейших городов Соединенных Штатов. Стоит на реке, имеющей то же название, что и штат Коннектикут. Некогда Хартфорд был самым богатым городом в США, а сегодня это один из самых бедных городов в стране: каждые 3 из 10 семей живут ниже порога бедности. Численность населения сокращается с середины 20-го века. Белые горожане переезжают в пригороды, на их место приходят афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки (доля белых упала с 92,8% в 1950 до 15,8% в 2010). На улицах это хорошо видно невооружённым глазом. Местное население работать не спешит, предпочитает отдыхать на красиво подстриженной травке общественных газонов, потягивать пивко под густыми кронами парковых платанов —Местпрому требуются работники. В город квалифицированные специалисты приезжают на работу издалека: миль 30-50. Несмотря на то, что общая для США тенденция к деиндустриализации не избежала и штата Коннектикут, город до сих пор играет важную роль в промышленности Северо-Востока США. В пригороде Хартфорда Фармингтоне расположена штаб-квартира группы компаний UTC (United Technologies Corporation), в состав которой входят:— Carrier (одна из ведущих в мире компаний по производству систем обогрева, вентиляции, кондиционирования, охлаждения);— Hamilton Standard (компания оборонного комплекса, разрабатывающая и выпускающая авиационное и иное военное оборудование);Otis (крупнейший в мире производитель лифтов и эскалаторов);— Pratt & Whitney (компания-производитель авиадвигателей, газовых турбин и др.).Тут же находится и Sikorsky Aircraft Corporation — самолёто- и вертолётостроительное предприятие, разрабатывающее и производящее летательные аппараты, основанное учёным-авиаконструктором из Российской империи Игорем Ивановичем Сикорским. В ноябре 2015 оно было продано компании Lockheed Martin.Также в городе и его окрестностях расположены заводы по производству авиадвигателей и их компонентов.На одном из таких заведений побывал и я. Посещение со скучной инспекцией производственных предприятий с высоким мастерством умели описывать лишь крутые «инженеры человеческих душ» эпохи развитого социализма, так что о делах наших рутинных тут рассказывать не стану. А приятным и интересным – поделюсь.Всего за сутки справившись с порученным мне заданием, отправился я по историческим местам этого города. Как отмечалось выше, в своё время город был очень богат. В этом была немалая заслуга уроженца города — Самуэля Кольта.Да, того самого «великого уравнителя» — оружейника, изобретателя и промышленника, основателя компании «Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company» (сейчас «Colt’s Manufacturing Company»). Самуэль Кольт и его жена Элизабет оказали большое влияние на развитие Хартфорда. Кольта часто считают отцом индустриальной революции в долине реки Коннектикут.В 1855 году Кольт приобрел пустошь "Южные луга" близ города. Пустошь каждую весну затапливалась водой. Кольт подсыпал берега реки, возвел там дамбы и в 1855 году построил большой оружейный завод, который располагается здесь и по сей день.О его изделиях известно всё, но мало кто знает, что он на своём предприятии использовал передовые по тем временам технологии производства: унификацию деталей и чётко организованную производственную линию. Это позволило к 1856 году производить 150 единиц оружия в день. К началу 60-х в компании работало уже более 1000 человек. Технологический процесс был правильно разбит на целый ряд последовательных операций, где хорошо оплачиваемые работники, достигшие совершенства в выполняемой ими работе, выпускали ставшие известные во всём мире револьверы. На производстве стремились свести к минимуму ручной труд, используя различные механизмы. 80% деталей выпускались на механизированном оборудовании — усовершенствованных фрезерных и токарных станках. Лишь 20% деталей требовали дополнительной ручной обработки.Иными словами, Кольт был новатором в разработке заводских методов и процессов, позволяющих массовое производство высокоточных продуктов. Кольт ввел прогрессивные меры социальной защиты работников: десятичасовой рабочий день с часовым перерывом на обед, специальные помещения для отдыха, душевые, построил для своих рабочих удобные дома в ставшем теперь историческом районе города Кольтсвилле.Компания Кольта переживала и очень трудные времена. Одно из его предприятий разорилось. Кольт не применял на своих производствах рабский труд, платил работникам хорошую зарплату, однако без всякого стеснения выгонял нерадивых. Дамба на берегу реки для укрепления была обсажена специально привезенными из Европы ивами. Кольт, когда с заказами на оружие было трудно, создал фабрику по производству плетёной мебели, где трудились его же работники. Самуэль Кольт, ни дня не служивший в армии, ещё в 1855 году получил от губернатора штата Коннектикут звание полковника.После его кончины ещё много лет производством руководила его жена, завещавшая городу десятки гектаров земли, на которой был создан городской парк отдыха. Свой дом, в котором был создан приют для одиноких жён бывших работников фабрики, она тоже передала городу.В память о Самуэле Кольте в 1905 году благодарными горожанами был открыт мемориал в его честь.За полтора с лишним века Colt's Manufacturing Company выпустила около 30 миллионов единиц оружия и продолжает работать по сей день, выпуская пользующуюся неизменным спросом продукцию.После посещения мемориала я не мог не заскочить на Форест-стрит, чтобы посетить этот милый трёхэтажный дом с 19-ю комнатами, построенный в стиле неоготики.Здесь в 1874—1891 годах проживал со своей супругой Оливией Ленгдон американский писатель Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный широкой публике как Марк Твен.Проживая там, он написал книги «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Принц и нищий» и др.Только с возрастом начинаешь понимать щемящую боль его мудрых высказываний:У Клеменсов было семь слуг, в том числе дворецкий, горничная и кучер.В доме часто бывали друзья-соседи: Гарриет Бичер-Стоу (автор книги «Хижина Дяди Тома»), журналист, путешественник и исследователь Африки Генри Мортон Стэнли, бывший генерал армии северян Вильям Шерман.Пройдёт 50 лет, и в честь генерала будет назван танк.Пройдёт 100 лет, и книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», а также «Хижину Дяди Тома» его милой соседки Гарриет Бичер-Стоу благодаря стараниям всяческого рода либералов в Штатах станут запрещать только за то, что на страницах этих творений, по их мнению, слишком часто употребляется такое неполиткорректное слово — "негр"…Следующая точка путешествия — город Нью-Хейвен. Там мне предстояло выполнить очень приятное поручение моего бывшего работодателя.На самом деле завтра с утра я собирался посетить первую атомную подводную лодку "Наутилус", но из-за этого поручения пришлось перенести визит на лодку на вторую половину дня.Продолжение следует… Автор: Александр Привалов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 55 Источник Похожие новости Новая Англия. Часть 1. В гостях у Кольта, Шермана и Марка Твена Как далеко можно зайти в союзе с Китаем Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской

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