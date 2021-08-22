Новая американская ракета вступит в бой с "Бастионом" и "Искандером"

ВМС США провели испытания ракеты AARGM-ER. Военный обозреватель Михаил Ходарёнок считает, что её могут использовать против русских "Бастионов" и "Искандеров".

Военно-морские силы Соединённых Штатов провели учения противорадиолокационной управляемой ракеты AARGM-ER. Есть предположение, что оружие будут противопоставлять "Бастиону" и "Искандеру". Об это пишет военный обозреватель "Газеты.ру" Михаил Ходарёнок.

В ВМС сообщили, что учения продемонстрировали "большую дальность стрельбы". Особенности ракеты в том, что она сначала обнаруживает излучения радиоэлектронных средств противника, а после поражает их.

Если же противник отключил аппаратуру, то ракета запомнит координаты.

Сообщается, что она будет введена в 2022 году в состав вооружения таких самолётов ВМС США, как F/A-18E/Super Hornet и EA-18G Glower, и некоторых других.

Такие ракеты участвуют в сценариях, где необходимо создать дополнительную опасность при дислокации и перемещении противника. Для этого используется Калининградская область - там находятся зенитные ракетные системы С-300 и С-400.

Там же было зафиксировано развёртывание ракет "Бастион" и "Искандер", соответственно, новая ракета должна будет справиться с ними.

Экс-заместитель председателя Научно-технического комитета ВВС Сергей Волков сообщил, что для эффективной борьбы с ракетами AARGM-ER нужна развитая система ПВО, которая может обнаруживать вражеские цели на расстоянии 200-300 км. Уничтожать подобные ракеты необходимо на подступах, отметил эксперт.