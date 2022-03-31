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Новая администрация Мариуполя: Пушилин издал указ
31 марта 2022, 16:55 • 62 • Политика
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил создать новую администрацию Мариуполя. Его указ размещён на сайте главы ДНР.
Пушилин распорядился сформировать администрацию Мариуполя.
- указано в официальном документе.
Ранее Денис Пушилин сухими цифрами подтвердил успех спецоперации. По словам лидера ДНР, уже освобождено больше половины территорий республики.
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