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Новая администрация Мариуполя: Пушилин издал указ

31 марта 2022, 16:55  •  62 • Политика
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил создать новую администрацию Мариуполя. Его указ размещён на сайте главы ДНР.
Пушилин распорядился сформировать администрацию Мариуполя.
Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики - администрацию города Мариуполя,
- указано в официальном документе.
Ранее Денис Пушилин сухими цифрами подтвердил успех спецоперации. По словам лидера ДНР, уже освобождено больше половины территорий республики.

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