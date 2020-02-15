«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше

Попытки принуждения России силой не оправдают себя нигде

Очередная встреча министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля прошла под лозунгом нарастания «российской угрозы».

В прошлом году президент Франции Э. Макрон заявил, что «мозг НАТО умер», и это стало меткой характеристикой состояния альянса. С одной стороны, Трамп давно резко критикует членов блока, не оплачивающих «коллективную оборону». С другой стороны, действия США в отношении Ирана вызывали недовольство европейцев. Образовались в НАТО различия и в подходах к отношениям с Россией. Однако, чтобы залатать пробоины в корпусе «атлантического корабля», ничего лучшего, кроме «российской угрозы», капитаны этого корабля не выдумали.

На совещании министров обороны альянса то и дело звучал тезис о нарушении «равновесии страха», виной чему является политика России в области вооружений. Генсек НАТО Й. Столтенберг заявил, что в НАТО «озабочены появлением новых русских ракетных систем, которые создали России стратегическое преимущество и которые блок бессилен парировать». Речь шла о ракетах «Новатор» (модификация «Искандера»), которым НАТО приписывает завышенную дальность полёта.

В выступлениях некоторых участников совещания отмечалось, что скорость «Новатора» не превышает скорость пассажирского лайнера, а их подлётное время составляет 2 часа. Однако эти ракеты на завершающей стадии полёта могут лететь по настильной траектории на высоте около 50 м над землёй и в режиме полного радиомолчания, что затрудняет их выявление. Ссылаясь на «Новаторов», США заявили о нарушении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в начале февраля 2019 года начали процедуру выхода из Договора. МО РФ продемонстрировало на пресс-конференции ракету «Новатор» и раскрыло её ТТХ, но это показалось американцам неубедительным. США не изменили своего решения, но добились этим только одного – Россия заявила о намерении увеличить дальность полёта « Новатора » до 2-3 тыс. километров.

Выступавшие на совещании министров обороны НАТО 12 февраля забыли одно обстоятельство – причины, по которым возникли «Искандеры» и «Новаторы». Искандеры» появились примерно в одно время с установкой американских противоракет в Румынии, а «Новаторы» подоспели к аналогичным работам в Польше. В результате эти американские стартовые площадки, задуманные под концепцию «быстрого глобального удара», оказались под прицелом российских ракет.

Кроме того, приближение европейского ТВД к российским границам заставило российское военное руководство усилить меры по защите от возможного нападения. В условиях многократного превосходства европейских армий НАТО над армией РФ на этом ТВД ракеты малой и средней дальности становятся единственным средством сдерживания потенциального противника. Радиус действия «Новаторов» будет увеличен до способности достичь уровня глубокого эшелонирования армий противника. Последовательность шагов каждой из сторон здесь очевидна, однако в сознании руководителей НАТО причинно-следственная связь не укладывается, они продолжают твердить об «агрессивности Москвы».

Шёл на совещании министров обороны военного блока разговор и о новых сверхзвуковых системах, разработанных и частично уже установленных Россией. Высокопоставленный натовский чиновник заявил, что по РСМД Россия «далеко превосходит возможности НАТО, здесь сложилось большое неравновесие и системное неравенство». Это похоже на признание утраты Западом способности сдерживать Россию страхом взаимного уничтожения. Если в соответствии с этим утверждением будет принято политическое решение, откроется путь к новому этапу гонки вооружений.

Весьма опасны, по мнению специалистов НАТО, ракеты «Кинжал», которые устанавливаются на стратегические бомбардировщики. Такая ракета после отделения от самолета уходит на высоту до 20 км, развивает скорость в 10 махов и достигает цели в течение считаных минут. У НАТО против неё нет средств защиты. То же самое касается боеголовок «Авангард», которые выводятся в космос межконтинентальной ракетой, а затем выходят на самостоятельную траекторию. Сейчас они устанавливаются на SS-19, а с 2022 г. будут ставиться на новую ракету-носитель «Сармат». Как отмечают в НАТО, саму ракету-носитель можно определить средствами космического наблюдения, но когда боеголовка от неё отделяется, «мы узнаем о ней только после того, как она поразит цель; это исключительно жаропрочное изделие движется со скоростью, превышающей скорость звука в 20 раз». В декабре 2019 г. Россия оснастила системой «Авангард» первый ракетный полк.

Москва предложила американцам приехать с инспекцией, чтобы убедиться в том, что «Авангард» соответствует договору START (СНВ-3). Договор истекает в 2021 г., Россия намерена его продлевать, но Трамп ничего определённого по этому вопросу не высказывает.

Близорукое «стратегическое планирование» НАТО, основанное на убежденности в технологическом превосходстве США, привело блок к тому, что теперь «необходимо решить, как ответить на российскую угрозу убедительной обороной». Пока решено только одно: «Мы не будем устанавливать в Европе новые ядерные ракеты средней дальности», - заявил Й. Столтенберг. Однако этим проблема «нарушенного равновесия» для НАТО не решается. В качестве одного из вариантов рассматривается установка в Европе американских ракет средней дальности с конвенциональными боеголовками.

Кроме того с начала февраля американцы стали оснащать свои баллистические ракеты на подводных лодках атомными зарядами малой мощности. В конгрессе обсуждается проект разработки крылатой ракеты для подводных лодок, оснащённой атомной боеголовкой. Пентагон заявляет о планах разработки новой ракеты ПВО, ВВС США сообщили, что тоже заказывают разработку сверхзвуковой ракеты с конвенциональными боеголовками. Так что не всё так плохо с паритетом, как уверяют в Брюсселе.

Демонстративно панические настроения в блоке НАТО – не столько следствие реального отставания от России в создании современных вооружений, сколько тупик в стратегическом планировании. Возрастающая боеспособность ВС РФ ставит преграду на пути политики военного принуждения. В феврале 2007 года российский президент обратился к участникам Мюнхенской конференции по безопасности с призывом: откажитесь от построения «однополярного мира», от навязывания своей воли вооружённым путем и от приближения своих военных структур к российским границам. Это были не пустые слова. Нападение на Югославию, Афганистан, Ирак поставили Россию перед необходимостью заявить о своём решительном неприятии такой политики. Однако что поняли руководители НАТО в Мюнхене в 2007 году? Кажется, ничего. После выступления В. Путина министр иностранных дел Чехии К. Шварценберг изрёк: «Мы должны поблагодарить президента Путина, который… ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться».

Причина разбалансировки отношений внутри НАТО заключается в том, что там не поняли: концепция однополярного мира треснула, попытки принуждения России силой не оправдают себя нигде. Переход от «равновесия страха» к равновесию доброй воли неизбежен, даже если Североатлантическому блоку придётся совершать его под прицелом российских гиперзвуковых ракет.