|
Новака удивила агрессия Киева к Медведчуку
02 июня 2021, 01:20 • 13 • Политика
Вице-премьер Александр Новак прокомментировал слитые записи о "переговорах" с украинским политиком Виктором Медведчуком.
На Украине в свете показательного дела против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука появились его "слитые" переговоры. Появившаяся новая часть о его "переговорах" - уже третья по счёту. Сам политик называет это фальсификацией. По его словам, это чистая провокация от фабрики фейков.
Свой комментарий по ситуации с Медведчуком дал и вице-премьер Александр Новак. По мнению "незалежных" расследователей, Медведчук с ним также вёл переговоры.
По словам Новака, его удивляет агрессивная риторика, которая сейчас звучит на Украине в адрес Медведчука.
"Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами", - приводит его слова РБК.
Кроме того, указал Новак, Медведчук всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества России и Украины.
Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряжённость между Киевом и Москвой, страны сохраняют торгово-экономический оборот.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 15:25
|
31 мая 2021, 07:10
|
31 мая 2021, 01:40
|
28 мая 2021, 04:55
|
30 мая 2021, 12:50
|
28 мая 2021, 01:15
|
27 мая 2021, 06:00