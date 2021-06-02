Новака удивила агрессия Киева к Медведчуку

Вице-премьер Александр Новак прокомментировал слитые записи о "переговорах" с украинским политиком Виктором Медведчуком.

На Украине в свете показательного дела против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука появились его "слитые" переговоры. Появившаяся новая часть о его "переговорах" - уже третья по счёту. Сам политик называет это фальсификацией. По его словам, это чистая провокация от фабрики фейков.

Свой комментарий по ситуации с Медведчуком дал и вице-премьер Александр Новак. По мнению "незалежных" расследователей, Медведчук с ним также вёл переговоры.

По словам Новака, его удивляет агрессивная риторика, которая сейчас звучит на Украине в адрес Медведчука.

"Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами", - приводит его слова РБК.

Кроме того, указал Новак, Медведчук всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества России и Украины.

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряжённость между Киевом и Москвой, страны сохраняют торгово-экономический оборот.