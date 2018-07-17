Новак заявил об осуждении на встрече с ЕК и Украиной приостановки ареста активов «Газпрома»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что на прошедшей в Берлине встрече представителей Украины, России и ЕК по транзиту газа обсуждался вопрос приостановки ареста активов «Газпрома».

«Да, в своём выступлении я обозначал вопрос приостановки ареста имущества до окончательно решения суда. Мы, безусловно, заинтересованы в таком решении вопроса. Это носило бы конструктивный характер», — сказал Новак.

При этом он отметил, что на сегодняшней встрече не было задачи принимать какие-то решения по конкретным позициям, состоялся обмен мнениями.

Ранее в «Газпроме» заявили, что действия «Нафтогаза» в Великобритании по аресту активов российской компании в рамках решения Стокгольмского арбитража противоречат решению апелляционного суда округа Свеа о его приостановке.