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Новак заявил, что санкции США не нанесут вреда энергетике РФ

27 января 2018, 18:24  •  73 • Украина

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Санкции США не несут вреда для отечественной промышленности, а только создают дополнительные возможности для развития. Такое мнение журналистам высказал министр энергетики России Александр Новак.

"Наши компании продолжают работать, показатели улучшаются, и в 2017 году по итогам года у нас достигнут очень хороший показатель, и санкции лишь создает нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности", - сказал Новак.

Как отметил министр, санкции вызывают сожаление.

"Такие методы, действия - это рудимент. Они не создают основы для развития рынка, конкуренции, противоречат правилам ВТО, способствуют тому, чтобы создавать условия для продвижения товаров и услуг компаний тех стран, которые вводят санкции. Хотя на самом деле, как показывает практика, эти компании только получают убытки и, наоборот, сами страдают. То есть санкции не достигают тех целей, с которыми вводятся, а скорее, это политический шаг", - сказал глава Минэнерго.

Министр также заявил, что в целом санкции не влияют на развитие отечественной энергетики. "Санкции сейчас действуют на ТРИЗы (добычу трудноизвлекаемых запасов - прим. ТАСС), шельфовую добычу и другие направления, то есть они продублировали те санкции, которые ранее были. Нашим компаниям предстоит это оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями", - добавил Новак.

В то же время министр заявил, что возглавляемое им ведомство ждет от Вашингтона разъяснений касательно введенных санкций против заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова и директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака.

"Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение", - подчеркнул Новак.

Минфин США в пятницу расширил число российских компаний и физических лиц, на которых распространяется действие санкций, введенных из-за ситуации на Украине. В обновленный санкционный список, в частности, включены компании и люди, якобы причастные к поставке турбин германского концерна Siemens в Крым. Это компания Алексея Мордашова "Силовые машины", структура госкорпорации "Ростех" "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также Черезов и Грабчак.

Ранее Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, ОАО и ООО "Технопромэкспорт" были включены в санкционный список Евросоюза из-за скандала вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым.

"Технопромэкспорт" подал иск в Европейский суд юстиции против Совета ЕС, требуя отменить эти санкции. Согласно опубликованному уведомлению суда в Официальном журнале ЕС, иск зарегистрирован 17 октября 2017 года. Отдельный иск зарегистрирован персонально от главы "Технопромэкспорта" Топор-Гилки, который требует исключить свою фамилии из санкционного списка ЕС.

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