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Новак заявил, что Москва выступает за покупку Киевом газа напрямую

26 июля 2019, 21:09  •  121 • Украина
Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
 
Reuters
 

«Давайте подождём, когда у нас начнутся консультации — трёхсторонка, когда будет избрано новое правительство (Украины. — RT) и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно», — цитирует российского министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос прямых покупок Украиной российского газа будет обсуждаться в ходе дальнейших трёхсторонних переговоров.

Ранее Новак сообщил, что украинской стороне было предложено продлить соглашение о транзите газа на действующих условиях, но реакции от Киева пока нет.

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