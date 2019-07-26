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Новак заявил, что Москва выступает за покупку Киевом газа напрямую
26 июля 2019, 21:09 • 121 • Украина
Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Reuters
«Давайте подождём, когда у нас начнутся консультации — трёхсторонка, когда будет избрано новое правительство (Украины. — RT) и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно», — цитирует российского министра РИА Новости.
Он подчеркнул, что вопрос прямых покупок Украиной российского газа будет обсуждаться в ходе дальнейших трёхсторонних переговоров.
Ранее Новак сообщил, что украинской стороне было предложено продлить соглашение о транзите газа на действующих условиях, но реакции от Киева пока нет.
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