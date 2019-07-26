Новак заявил, что Москва выступает за покупку Киевом газа напрямую

Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Давайте подождём, когда у нас начнутся консультации — трёхсторонка, когда будет избрано новое правительство (Украины. — RT) и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно», — цитирует российского министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос прямых покупок Украиной российского газа будет обсуждаться в ходе дальнейших трёхсторонних переговоров.

Ранее Новак сообщил, что украинской стороне было предложено продлить соглашение о транзите газа на действующих условиях, но реакции от Киева пока нет.