Новак: «Северный поток — 2» никак не связан с ГТС Украины

Газопровод «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим проектом, который не имеет никакого отношения к газотранспортной системе (ГТС) Украины. Об этом в интервью RT заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Этот проект является абсолютно коммерческим, он должен быть реализован. В нём заинтересованы коммерческие компании в первую очередь. Он никоим образом не связан с вопросами использования газотранспортной структуры Украины», — отметил он.

Ранее в Германии прошли переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа. Новак назвал их продуктивными.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.