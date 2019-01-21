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Миллер заявил о росте рисков надёжности транзита газа через Украину
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Новак: Россия и Украина подтвердили заинтересованность в транзите газа

21 января 2019, 21:09  •  78 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что представители Москвы и Киева в ходе трёхсторонней встречи с Еврокомиссией в Брюсселе сообщили о заинтересованности в продолжении транзита российского газа.
 
© Reuters
 

«Одно из направлений, которое сегодня обсуждалось, — транзит через Украину. Ещё раз были подтверждены заинтересованности и Российской Федерации, и украинской стороны в обеспечении транзита», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что для достижения договорённости по транзиту газа через территорию Украины Киеву необходимо предоставить чёткие правила работы своей газотранспортной системы.

По словам Новака, переговоры в Брюсселе были конструктивными. Стороны договорились продолжить работу на уровне экспертов. 

«На уровне министров мы будем готовы продолжить консультации в мае месяце», — сказал он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году риски надёжности транзита российского газа через Украину выше, чем в 2018 году.

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