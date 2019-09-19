Новак: Россия готова доказать выгоду от прямых поставок газа Украине

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона готова доказать Украине, что прямые поставки российского газа будут для неё экономически выгоднее и эффективнее. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские коллеги «приняли к сведению и попросили время, чтобы изучить этот вопрос».

«В первую очередь, конечно, им важны экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать — что более выгодно покупать газ напрямую», — заявил он.

Ранее Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа заявил, что переговоры прошли очень конструктивно.

По его словам, украинские партнёры заявили о заинтересованности в продолжении работы с 1 января 2020 года.