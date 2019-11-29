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Новак рассказал об условии заключения договора по газу с Украиной

29 ноября 2019, 19:09  •  102 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак рассказал об условии заключения договора по транзиту газа с Украиной.
 
© Александр Кряжев РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины, так как ей нужно ещё сертифицировать своего оператора газотранспортной системы (ГТС).

«Всё во многом зависит, в первую очередь, от украинской стороны с точки зрения реализации этого европейского законодательства. Для заключения контракта нужна сертификация, об этом говорил и Миллер», — указал он.

Также Новак ответил на вопрос о том, действительно ли крайним сроком заключения долгосрочного договора на транзит газа является 13 декабря, как обозначила компания «Нафтогаз».

«Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении... определённая дата для бронирования мощностей», — отметил министр.

Ранее Новак заявил, что двусторонние переговоры российской и украинской сторон по газу прошли конструктивно.

26 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

6 ноября директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Украины по транзиту российского газа.

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