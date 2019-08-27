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Новак рассказал о процессе согласования трёхсторонней встречи по газу
27 августа 2019, 20:09 • 83 • Украина
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу даты встречи России, ЕС и Украины, на которой будет обсуждаться транзит газа.
РИА Новости
«Рассматривается несколько дат, окончательной даты ещё нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус выразил мнение, что зимний период в стране будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Геруса.
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