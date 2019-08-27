Новак рассказал о процессе согласования трёхсторонней встречи по газу

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Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу даты встречи России, ЕС и Украины, на которой будет обсуждаться транзит газа.

РИА Новости

«Рассматривается несколько дат, окончательной даты ещё нет», — цитирует его ТАСС. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус выразил мнение, что зимний период в стране будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа. Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Геруса.

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