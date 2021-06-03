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Новак рассказал, когда достроят "Северный поток - 2"
03 июня 2021, 13:05 • 113 • Политика
Осталось проложить 100 км трубопровода.
Вице-премьер Александр Новак сказал, что осталось проложить 100 км газопровода и Россия надеется, что строительство "Северного потока - 2" завершат к концу 2021 года.
Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума.
Работы продолжаются.
"Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", - приводит слова Новака "РИА Новости".
Точные сроки зависят от погодных и технических условий.
Ранее президент США Джо Байден признал, что строительство "Северного потока - 2" на финальной стадии, а введение санкций против него испортит отношения Штатов с Европой.
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