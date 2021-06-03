Новак рассказал, когда достроят "Северный поток - 2"

Осталось проложить 100 км трубопровода.

Вице-премьер Александр Новак сказал, что осталось проложить 100 км газопровода и Россия надеется, что строительство "Северного потока - 2" завершат к концу 2021 года.

Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума.

Работы продолжаются.

"Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", - приводит слова Новака "РИА Новости".

Точные сроки зависят от погодных и технических условий.

Ранее президент США Джо Байден признал, что строительство "Северного потока - 2" на финальной стадии, а введение санкций против него испортит отношения Штатов с Европой.