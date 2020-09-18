Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
Главная / В мире

Новак поставил точку в пересудах о будущем "Северного потока - 2": "Этот проект нужен"

18 сентября 2020, 21:00  •  99 • В мире
Проект "Северный поток - 2" уже в высокой степени готовности, и он сможет создать инфраструктуру на многие десятилетия вперёд. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его мнению, газовый хаб всё равно будет достроен.
В российском Минэнерго уверены в будущем "Северного потока - 2". По словам министра энергетики Александра Новака, газ как основной источник в балансе энергопотребления для европейских стран очень важен.
По его мнению, благодаря этому хабу будут созданы конкурентные условия для поставок энергоносителей в Европу. Тем более что "Северный поток - 2" уже отличается высокой степенью готовности.
"Конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед", - заметил министр. Даже несмотря на проседание спроса во втором квартале на газ, этот показатель всё равно восстановится, убеждён Новак.
Голубое топливо по-прежнему остаётся очень перспективным и востребованным видом энергии, отметил он в эфире "России-1".
Ранее, в понедельник, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу и Германию полностью отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2" в свете происшествия с Алексеем Навальным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства
18 сентября 2020, 13:40
Миллиардеру запретили красиво жить: Опыт "товарища Си" захотели перенять в России
18 сентября 2020, 08:10
Выдаст ли Россия диспетчеров Польше? Эксперт объяснил юридический казус
18 сентября 2020, 15:30
Европа настроилась на точечный локдаун, Израиль на карантине: Грозят ли России новые ограничения?
18 сентября 2020, 19:10
Ради безопасности своего народа: Наследный принц Бахрейна испытал на себе вакцину от COVID-19
18 сентября 2020, 15:25
«В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово»: в Кремле оценили ситуацию с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб ...
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Си...
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визи...
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киев...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 14:20
Германия объявила о результатах анализов Навального: Политолог парировал комичным фактом
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
11 сентября 2020, 22:10
"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.