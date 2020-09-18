Новак поставил точку в пересудах о будущем "Северного потока - 2": "Этот проект нужен"

В российском Минэнерго уверены в будущем "Северного потока - 2". По словам министра энергетики Александра Новака, газ как основной источник в балансе энергопотребления для европейских стран очень важен.

По его мнению, благодаря этому хабу будут созданы конкурентные условия для поставок энергоносителей в Европу. Тем более что "Северный поток - 2" уже отличается высокой степенью готовности.

"Конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед", - заметил министр. Даже несмотря на проседание спроса во втором квартале на газ, этот показатель всё равно восстановится, убеждён Новак.

Голубое топливо по-прежнему остаётся очень перспективным и востребованным видом энергии, отметил он в эфире "России-1".

Ранее, в понедельник, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу и Германию полностью отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2" в свете происшествия с Алексеем Навальным.