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Новак поставил точку в пересудах о будущем "Северного потока - 2": "Этот проект нужен"
18 сентября 2020, 21:00 • 99 • В мире
Проект "Северный поток - 2" уже в высокой степени готовности, и он сможет создать инфраструктуру на многие десятилетия вперёд. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его мнению, газовый хаб всё равно будет достроен.
В российском Минэнерго уверены в будущем "Северного потока - 2". По словам министра энергетики Александра Новака, газ как основной источник в балансе энергопотребления для европейских стран очень важен.
По его мнению, благодаря этому хабу будут созданы конкурентные условия для поставок энергоносителей в Европу. Тем более что "Северный поток - 2" уже отличается высокой степенью готовности.
"Конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед", - заметил министр. Даже несмотря на проседание спроса во втором квартале на газ, этот показатель всё равно восстановится, убеждён Новак.
Голубое топливо по-прежнему остаётся очень перспективным и востребованным видом энергии, отметил он в эфире "России-1".
Ранее, в понедельник, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу и Германию полностью отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2" в свете происшествия с Алексеем Навальным.
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