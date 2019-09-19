Новак подводит итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу

• 462 • Украина

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подводит итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу транзита российского газа в ЕС. Действующий контракт между Москвой и Киевом истекает в конце 2019 года. RT ведёт прямую трансляцию из Брюсселя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники