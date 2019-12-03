Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря

Министр энергетики Александр Новак заявил, что проведение трёхсторонней встречи России, Украины и ЕК по газу возможно 5 декабря.

«Если компании будут готовы к этому времени, то встречу готовы и 5-го провести», — добавил он, комментируя заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля о том, что очередные консультации об условиях транзита и поставок российского природного газа можно провести 5 декабря.

При этом Новак отметил, что дата ещё не оговорена, так как идёт работа между компаниями.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона приняла все меры для решения газовых вопросов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.