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Новак опроверг заявление американского министра о грязном газе: "В четыре раза чище"

28 мая 2021, 13:10  •  105 • Политика
Вице-премьер рассказал, что газ из России в четыре раза чище американского.
Газ из России, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше по сравнению с газом американским. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.
Он сосласлся на данные аналитических и консалтинговых агентств.
"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", - заявил журналистам Новак.
Разница в чистоте газа в основном зависит от способа добычи: в Штатах его добывают из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.
Новак сообщил, что Россия уделяет большое внимание удержанию своего экологического лидерства в этом вопросе. Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявляла, что природный газ из России является якобы "самым грязным" в мире.
Грэнхолм журналисты попросили прокомментировать строительство "Северного потока, - 2" на что она сказала, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на планете.

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