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Новак обсудил со спецпредставителем ФРГ итоги газовых консультаций
31 октября 2019, 20:09 • 97 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак провёл встречу со специальным представителем ФРГ по вопросу транзита газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее, в ходе которой стороны обсудили результаты последних консультаций России, ЕС и Украины по газовому вопросу.
© Евгений Одиноков РИА Новости
«Состоялась встреча министра энергетики Российской Федерации Александра Новака со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России и Германии в сфере энергетики.
Ранее Новак заявил, что Россия удовлетворена решением Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
28 октября в Брюсселе прошли трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.
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