|
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
05 декабря 2019, 21:24 • 49 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
© Илья Питалев РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства.
«Мы готовы встретиться в любой момент, нужно знать просто степень готовности, чтобы компании доработали свои документы между собой», — приводит агентство его слова.
28 ноября в Вене прошли переговоры между Россией и Украиной. На встрече, где присутствовали в том числе главы Минэнерго Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2019, 09:09
|
30 ноября 2019, 05:09
|
29 ноября 2019, 02:54
|
01 декабря 2019, 13:39
|
01 декабря 2019, 03:54
|
03 декабря 2019, 11:09
|
03 декабря 2019, 04:39