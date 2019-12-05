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Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе

05 декабря 2019, 21:24  •  49 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства.

«Мы готовы встретиться в любой момент, нужно знать просто степень готовности, чтобы компании доработали свои документы между собой», — приводит агентство его слова.

28 ноября в Вене прошли переговоры между Россией и Украиной. На встрече, где присутствовали в том числе главы Минэнерго Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

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