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Новак назвал тему предстоящих переговоров с Украиной и ЕС по газу
21 января 2019, 17:54 • 148 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе трёхсторонних переговоров представители России, Евросоюза и Украины обсудят вопрос транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Министр энергетики РФ Александр Новак РИА Новости © Григорий Сысоев
Он ответил на вопрос, планируется ли в рамках переговоров обсудить продление контракта на поставку российского газа на Украину.
«На сегодняшних консультациях только транзит (российского газа через Украину после 2019 года. — RT) будем обсуждать», — приводит слова Новака ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин провёл переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.
Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина запланированы на 21 января.
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