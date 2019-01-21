Новак назвал тему предстоящих переговоров с Украиной и ЕС по газу

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе трёхсторонних переговоров представители России, Евросоюза и Украины обсудят вопрос транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Он ответил на вопрос, планируется ли в рамках переговоров обсудить продление контракта на поставку российского газа на Украину.

«На сегодняшних консультациях только транзит (российского газа через Украину после 2019 года. — RT) будем обсуждать», — приводит слова Новака ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин провёл переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина запланированы на 21 января.