Новак надеется на конструктивный диалог в переговорах по газу с ЕК и Украиной

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона настроена на конструктивный диалог в ходе предстоящих трёхсторонних переговоров с Еврокомиссией и Украиной по транзиту природного газа в Европу.

«В целом мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать текущие проблемы», — цитирует Новака РИА Новости.

При этом он не стал комментировать возможные объёмы транзита газа через украинскую ГТС после 2019 года.

В настоящее время глава Минэнерго России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проводят встречу в Берлине перед началом трёхсторонних переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину.

Ранее Шефчович обсудил трёхсторонние переговоры с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что Москва и Киев должны как можно скорее приступить к трёхсторонним переговорам по газу.