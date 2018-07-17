|
Новак надеется на конструктивный диалог в переговорах по газу с ЕК и Украиной
17 июля 2018, 15:09 • 48 • Украина
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона настроена на конструктивный диалог в ходе предстоящих трёхсторонних переговоров с Еврокомиссией и Украиной по транзиту природного газа в Европу.
РИА Новости
«В целом мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать текущие проблемы», — цитирует Новака РИА Новости.
При этом он не стал комментировать возможные объёмы транзита газа через украинскую ГТС после 2019 года.
В настоящее время глава Минэнерго России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проводят встречу в Берлине перед началом трёхсторонних переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину.
Ранее Шефчович обсудил трёхсторонние переговоры с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что Москва и Киев должны как можно скорее приступить к трёхсторонним переговорам по газу.
Подпишитесь на нас
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 июля 2018, 01:24
|
14 июля 2018, 14:28
|
11 июля 2018, 09:54
|
12 июля 2018, 20:24
|
12 июля 2018, 08:24
|
11 июля 2018, 16:09
|
11 июля 2018, 09:54