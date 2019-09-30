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Новак и Шефчович обсудили реформу украинского рынка газа

30 сентября 2019, 23:09  •  113 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак в ходе недавних телефонных переговоров обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем реформу на Украине в рамках имплементации норм в сфере регулирования рынка газа.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обсуждалась дата планируемой новой трёхсторонней встречи в формате Россия — Украина — ЕС.

Новак добавил, что обсуждалась также «необходимость ещё раз изучить те документы, которые принимает украинская сторона в качестве законодательства, чтобы соответствовать европейским требованиям».

26 сентября глава Минэнерго России и зампред ЕК провели телефонный разговор.

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры России, Украины и ЕС по газу.

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