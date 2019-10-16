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Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину

16 октября 2019, 16:09  •  79 • Украина
Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе телефонного разговора обсудили транзит российского газа через Украину и взаимоотношения России с ЕС в рамках проекта БРЭЛЛ.
 
РИА Новости
 

«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трёхсторонних консультаций в формате Россия — ЕС — Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (единая энергосистема Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии. — RT)», — сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Ранее стало известно, что новый раунд консультаций по газу между Россией, Украиной и ЕК запланирован на 28 октября. 

Новак заявил, что на трёхсторонних консультациях стороны обсудят статус развития договорённостей по газу, достигнутых 19 сентября, для понимания степени продвижения Украины по «имплементации европейского законодательства».

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра.

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