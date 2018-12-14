Новак и министр экономики ФРГ обсудили «Северный поток — 2»

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Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил по телефону с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером поставки газа в Европу через Украину, а также проект газопровода «Северный поток — 2».

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«В ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая перспективы поставок российского газа через территорию Украины, а также актуальные вопросы реализации проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго. Ранее в пресс-службе кабмина Германии сообщили, что резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не изменила позицию правительства ФРГ по данному проекту. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил резолюцию Европейского парламента, в которой содержится призыв отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».