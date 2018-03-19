Ноу-хау по-американски: В США новой подлодкой будут управлять с помощью игрового джойстика

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В США научились управлять подлодкой с помощью джойстика от приставки Xbox.

Сейчас на вооружение ВМС США приняли новую ядерную подводную лодку USS. Сообщается, что управлять ею можно "легко", так как для этого используется геймпад от видеоприставки Xbox 360. По данным издания USA Today, на этом подводном судне нет перископа, а вместо линз есть вращающиеся на 360 градусов камеры и специальные дисплеи.

Отмечается, что первоначально для управления такими камерами использовали специальное устройство. Однако подводники заявили, что они слишком сложные в управлении. Поэтому систему управления пришлось модернизировать.

Решение было найдено, когда к системам корабля подключили геймпады от игровой приставки Xbox 360. Неизвестно, кому именно принадлежала такая идея, но зато подводники смогли разобраться в управлении уже спустя несколько минут.