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Нотр-Дам под угрозой: Реставратор предупредил об опасности обрушения сводов собора
25 июля 2019, 09:39 • 56 • В мире
Во Франции последние дни наблюдается аномально жаркая погода. Это может спровоцировать обрушение сводов Нотр-Дам-де-Пари, пережившего страшный пожар в середине апреля 2019 года.
О такой опасности предупреждает главный архитектор Филипп Вильнев, который занимается реставрацией собора. По словам специалиста, с момента пожара реставраторы так и не смогли добраться до потолка.
Во время тушения огня каменные элементы свода впитали в себя огромное количество воды. После этого своды не подвергались воздействию со стороны. Теперь же, когда установилась аномальная жара, швы в каменной кладке могут утратить сцепляющие свойства. И тогда перекрытия собора рухнут, пишет 360.tv.
Напомним, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. С огнем боролись почти четыре сотни пожарных. Фасад, обе башни Нотр-Дама удалось спасти. Точные причины возгорания не названы до сих пор.
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