Нотр-Дам под угрозой: Реставратор предупредил об опасности обрушения сводов собора

О такой опасности предупреждает главный архитектор Филипп Вильнев, который занимается реставрацией собора. По словам специалиста, с момента пожара реставраторы так и не смогли добраться до потолка.

Во время тушения огня каменные элементы свода впитали в себя огромное количество воды. После этого своды не подвергались воздействию со стороны. Теперь же, когда установилась аномальная жара, швы в каменной кладке могут утратить сцепляющие свойства. И тогда перекрытия собора рухнут, пишет 360.tv.

Напомним, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. С огнем боролись почти четыре сотни пожарных. Фасад, обе башни Нотр-Дама удалось спасти. Точные причины возгорания не названы до сих пор.