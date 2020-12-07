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NotPetya, Скрипаль и «взлом» ОЗХО: аналитики конгресса США рассказали об «агрессивной деятельности ГРУ»
07 декабря 2020, 07:50 • 13 • В мире
В Исследовательской службе конгресса США заявили, что ГРУ в последнее время якобы связано с наиболее «агрессивными» операциями Москвы. Организация подготовила обзор работы разведки, включив в него перечень обвинений в адрес России. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, аналитики считают ГРУ причастным к кибератакам и попытке отравить Сергея Скрипаля, а также заявляют о связях ведомства с «Талибаном»*. При этом в качестве подтверждения своих слов они ссылаются на различные материалы СМИ и аналитических центров. По мнению политологов, такой подход правительственной структуры даёт повод задуматься о её компетентности. Эксперты убеждены, что доклад нужен Вашингтону для дискредитации РФ и её спецслужб, а также дальнейшего раскручивания антироссийской риторики.
Конгресс США AFP © Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty
Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о деятельности российской военной разведки. По мнению специалистов, Главное управление Генштаба ВС России (более известное под названием Главное разведывательное управление — ГРУ) связано с «наиболее агрессивными операциями» спецслужб за последние годы.
По мнению американских аналитиков, понимание структуры ГРУ и его положения в системе внешней политики и политики безопасности России позволит конгрессменам лучше понять, на что направлена эта деятельность и на что способно разведуправление. Они утверждают, что это даст более широкое представление о якобы проводимых Москвой кибероперациях, миссиях по оказанию влияния и дезинформации, а также о возможностях для применения Соединёнными Штатами ответных мер.
«Помимо традиционной деятельности, связанной с выполнением боевых задач и разведкой, ГРУ осуществляет масштабные кибероперации, операции по дезинформации, пропаганде и ликвидации. Эти операции зачастую проводятся агрессивно и дерзко, что ведёт к огласке и выявлению ответственности ГРУ», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.
В Исследовательской службе убеждены, что ГРУ сыграло ключевую роль в «оккупации» Крыма в 2014 году и «вторжении» России на восток Украины. Разведка и спецназ якобы были задействованы для захвата стратегических точек на полуострове и создания впоследствии подконтрольных отрядов ополченцев в Донбассе. После, по версии аналитиков, опыт ГРУ был якобы использован в Сирии — спецназовцы обучали государственные и проправительственные силы, а также координировали их авиаудары, сообщается в обзоре.
Сотрудников ГРУ также обвинили в попытке совершить госпереворот в Черногории в 2016 году, во вмешательстве в предыдущие президентские выборы в США и связях с группировкой «Талибан»*. Якобы российские агенты предлагали боевикам вознаграждение за нападения на американских военных в Афганистане. При этом стоит отметить, что об отсутствии подтверждений информации о «выплатах» талибам ещё в июле официально заявляли даже в самом Пентагоне.
В докладе также называют российское разведуправление причастным к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери в 2018 году. Аналитики даже связали инцидент со словами президента РФ Владимира Путина по случаю празднования 100-летия военной разведки.
«На праздновании его (ГРУ. — RT) столетия в 2018 году, вскоре после покушения на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, Путин поблагодарил спецслужбу и сказал: «Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши, без всякого преувеличения, уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций», — отмечается в обзоре.
Однако в цитате нет никаких упоминаний инцидента со Скрипалями, а британская сторона так и не привела доказательств причастности России к данному происшествию.
В Исследовательской службе конгресса США также заявляют, что некоторые операции ГРУ якобы были раскрыты. К примеру, упоминаются мнимая попытка разведки «взломать» сайт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также некие атаки и убийства.
«ГРУ причастно к многочисленным покушениям на убийство, убийствам и целенаправленным атакам. Некоторые из этих нападений были выявлены из-за небрежного или неумелого выполнения шпионской работы, что стало основанием для обвинения ГРУ в некомпетентности», — утверждается в документе.
В докладе также говорится о мнимой киберактивности России и «распространении дезинформации». По словам американских специалистов, Москва стремится «манипулировать внутренней аудиторией и подорвать веру в демократическую систему управления». Зачастую цель информационных кампаний якобы заключается в том, чтобы «вызвать хаос и ослабить авторитет власти противника», заявляют они.
Для достижения целей внешней политики РФ также прибегла к наступательным кибероперациям, утверждают в ведомстве. Среди них называют якобы атаки, направленные на иностранные электросети, банковский сектор, государственные учреждения и спортивные мероприятия. Так, американские аналитики бездоказательно обвиняют ГРУ в причастности к кибератакам, совершённым под кодовыми названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также к распространению вируса NotPetya на Украине.
В Исследовательской службе считают, что большинство операций выполняла войсковая часть №29155. Об этом «секретном подразделении» в 2019 году написали в газете The New York Times. Материал оказался среди статей, за которые изданию вручили Пулицеровскую премию. Кроме того, в документе ведомства фигурируют некая в/ч №74455, называемая американскими аналитиками новым подразделением «для поддержки и расширения кибервозможностей ГРУ», а также в/ч №54777, якобы ответственная за «психологические операции».
Отметим, что Москве до сих пор не было представлено ни единого доказательства относительно всех вышеупомянутых обвинений. При этом Исследовательская служба конгресса США в качестве подтверждения своих обвинений приводит ссылки на статьи различных СМИ и аналитических центров.
Российские официальные лица подобные обвинения неоднократно отвергали. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия сейчас регулярно подвергается беспочвенным нападкам со стороны Запада.
«Нас в последнее время обвиняют в том, что не доказано никакими фактами, хотя мы эти факты давно просим нам предъявить. Тем не менее это небольшая группа стран. Подавляющее большинство государств солидарны с нами в необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и, конечно же, урегулирования любых споров через диалог, к чему наши западные партнёры всё меньше и меньше готовы», — говорил он в конце ноября.
Сомнительные источники
Уже тот факт, что Исследовательская служба конгресса США опирается на данные средств массовой информации при оценке деятельности российской разведки, заставляет усомниться в компетентности американского ведомства, отметил в разговоре с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Обзор составлен вовсе не для того, чтобы американские парламентарии получили исчерпывающие сведения о ГРУ, а с целью продолжить компрометацию России и её военной разведки, заключил эксперт.
Его точку зрения разделяет политолог Владислав Ганжара.
«Когда доклады авторитетных, казалось бы, структур США базируются на данных СМИ, это в очередной раз показывает отсутствие реальной содержательной части в подобных заявлениях и, конечно же, дискредитирует сам подход Вашингтона к вопросам международной безопасности и двусторонних отношений», — прокомментировал он.
Политолог добавил, что очередной виток антироссийской истерии, который пытаются раскрутить в Соединённых Штатах, вредит системе международной безопасности и негативно отражается на ситуации в мире, без того усложнённой пандемией и рецессией экономики.
Повод для новых санкций
Между тем в Исследовательской службе конгресса США отметили, что Вашингтон уже принял ряд мер против российской военной разведки. Так, американские власти ввели санкции, под которые попали ряд офицеров ГРУ и само ведомство.
«Власти США продемонстрировали готовность обличать ГРУ и предавать его деятельность «гласности и позору». Подробное изложение существенной информации о сотрудниках и операциях ГРУ может переубедить или удержать (спецслужбу. — RT) от дальнейших действий ввиду высокого риска публичного разоблачения», — сообщают в организации.
В докладе говорится, что среди мер по противодействию России эффективной может оказаться координация ответных шагов с союзниками. Это повысит издержки для Москвы и сделает политические средства более продуктивными. Изоляция России, а значит, и ГРУ, станет реакцией на «агрессивные действия», утверждают в службе.
Напомним, что западные страны ввели санкции против России в связи с делом Скрипалей, не дожидаясь окончания расследования, а также за «вмешательство» в выборы в США, «кибератаки» и события на Украине, не потрудившись привести доказательства причастности к этому Москвы.
Как стало известно в октябре 2020 года, Минюст США предъявил новое обвинение шестерым гражданам РФ, которых назвал «сотрудниками ГРУ», в причастности к серии хакерских атак, в том числе для подрыва выборов во Франции и Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
Антироссийская риторика Запада обусловлена желанием некоторых стран наказать Москву за отстаивание собственной политической линии, полагают в МИД РФ.
«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд еэсовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов. Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции её виновности во всём», — отмечал Сергей Лавров.
По мнению политолога Владимира Шаповалова, США и их партнёры продолжают искать причины для введения новых ограничений против РФ, а с помощью различных докладов пытаются убедить самих же себя в их эффективности.
«Вне всякого сомнения, особенно с учётом грядущей смены власти в Вашингтоне, это можно рассматривать как подготовку почвы для серии новых санкций против России. Однако мировому сообществу следует беспокоиться не о деятельности нашей разведки, а о работе американских структур, которые беспардонно вмешиваются в дела других стран практически по всему земному шару и подрывают суверенитет государств», — резюмировал он.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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