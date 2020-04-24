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Нота протеста. Китай претендует на территории Казахстана

24 апреля 2020, 06:10  •  225 • Аналитика

Антикитайские акции в Республике Казахстан в 2019 году. Источник: i.ytimg.com



Восток — дело тонкое


«Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Так назывался материал крупного интернет-портала Sohu (который не имеет отношения к официальной позиции правительства Китая). Точнее было бы назвать sohu.com блог-платформой, на которой чуть ли не каждый китаец может опубликовать свои воззрения. Но, тем не менее, реакция на подобный материал со стороны Казахстана оказалась достаточно резкой: 8 апреля посла КНР Чжан Сяо вызвали в МИД для вручения ноты протеста. В комментариях к ноте дипломатично упоминается о несоответствии статьи «вечному» духу всестороннего стратегического партнерства, отраженному в совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Заявление о партнерстве подписано главами государств 11 сентября 2019 года. И это все из-за статейки, написанной непрофессиональным журналистом. Но стоит отдать должное главе Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, который не стал излишне драматизировать ситуацию и выводить её на высший политический уровень.


Посол КНР Чжан Сяо (слева) на серьезном разговоре с официальными лицами Казахстана. Источник: gov.kz

У дипломатов Казахстана, очевидно, сложилось мнение о тотальном контроле все медийной сферы коммунистической партией КНР, что подразумевает негласное одобрение материала о территориальных претензиях. Аналитик из Пекина Шэн Сию резонно в этой связи упрекает Министерство иностранных дел Казахстана, указывая, что некий уровень либерализма в китайской прессе все-таки есть. Поэтому не стоит напрямую связывать провокационные высказывания с официальной политикой Пекина. Есть официально утвержденная еще при Назарбаеве граница, а все остальное лишь домыслы журналистов, желающих дешево заработать славу. Шэн Сию, кроме этого, предлагает извиниться теперь уже руководству Казахстана за всплеск синофобии в стране, которую эксперт видит уже многие годы. Надо отдельно отметить, что нетерпимость к китайскому экономическому и политическому влиянию среди казахов уже заметна даже на международном уровне. Так, осенью прошлого года в Нур-Султане, Алма-Ате, Караганде, Шимкенте, Актобе и Жанаозене горожане вышли на улицы с лозунгами «Нет экспансии Китая». Основной вопрос к власти был такой: «Почему правительство намеренно загоняет жителей в финансовую зависимость от такого могущественного соседа, позволяя строить в Казахстане китайские заводы, фабрики, электростанции?» Если касаться гораздо менее обеспеченных Таджикистана и Киргизии, то здесь все понятно – без китайских юаней ничего вообще не будет построено. Но Казахстан — богатая страна, и деньги Поднебесной здесь не совсем уместны. Речь, очевидно, идет о межправительственном соглашении 2015 года, в соответствии с которым Пекин вкладывает в экономику Казахстана порядка 27 млрд. долларов.


Источник: ia-centr.ru

И это далеко не первое народное выступление. В 2016 году было недовольство земельными реформами, в ходе которых якобы планировалось разрешить китайцам покупать земельные участки. Самое интересное, что прошлогоднее выступление в шести городах Казахстана было удачно спланировано перед официальным визитом президента Касыма-Жомарта Токаева в Пекин. Очевидно влияние неких сил внутри республики, недовольных монополией Нур-Султана на деньги и ресурсы Китая. Местные баи были бы гораздо спокойнее, если бы столица позволила региональным элитам самостоятельно работать с китайскими инвесторами. В худших традициях Средней Азии это сопровождалось бы мздоимством, кумовством и взятками. А почва для подстрекательства населения на подобные выступления в Казахстане есть. Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев говорит в этой связи:

«Антикитайские настроения никуда не денутся. Тем более что из всех стран Центральной Азии именно в Казахстане антикитайские настроения имеют более глубокие корни. А поскольку национал-патриотические настроения в Казахстане усиливаются, а именно они традиционно базировались на нескольких важных посылах, один из которых состоит в том, что Китай для Казахстана больше угроза, чем возможность, то антикитайские настроения будут расти. По мнению радикально настроенного крыла национал-патриотов, в будущем кроме экономической экспансии Китай попытается реализовать в Казахстане свои военно-политические интересы, как сейчас это наблюдается в Таджикистане. Геополитическая формула «вначале приходит священник, потом купец, потом солдат» работает».

Таким образом, в казахстанском обществе создается впечатление об уступках, на которые идет Нур-Султан ради хороших отношений с Пекином. А слабость – это плохой союзник на Востоке. И тут выходит статья в Sohu «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай»…

Казахстан — часть Китая?


Теперь становится понятной причина столь быстрой и жесткой реакции официального Нур-Султана на малозначительную статью. Разгоряченной антикитайской публике только дай нужный повод для волнений. Провокационный Sohu вполне подходил на эту роль. Отсюда и нота протеста, и разговор с послом с соблюдением всех противоэпидемиологических условностей. Министерство иностранных дел республики как бы дало понять гражданам: мы заметили, мы предупредили, пусть знают нашу жесткую позицию. А вокруг чего, собственно, разгорелся скандальчик? Все дело в неуживчивом Джунгарском ханстве, которое в XVII-XVIII веках воевало, похоже, со всеми. Сначала с казахскими племенами, потом с Китаем, а нередко и одновременно с обоими. Надо сказать, воевали неплохо. В определенный момент, по версии автора Sohu, джунгарцам у казахов удалось отбить территорию Среднего Жуза. В тоже время Младший и часть Старшего Жуза казахов ушли к России.


Джунгарское ханство. Источник: wikipedia.org

В 1757 году Джунгария пала перед Китайской империей, и территория так называемого Семиречья около Балхаша перешла к Пекину. Новую территорию даже успели включить в состав провинции Синьцзян, но вот закрепиться на ней не удалось, её постепенно заняли казахи. Вот именно это и является причиной того, по мнению автора, почему стоит задуматься о территориальных претензиях к Казахстану. Кроме этого, Sohu утверждает, что на территории бывшей советской республики проживает не менее 400 тыс. этнических китайцев и давно они мечтают вернуться в лоно Поднебесной. Где автор это вычитал, не уточняется, но все очень походит на дешевые спекуляции. Территория исконно наша, занята соотечественниками-китайцами – чем не повод для бескровной аннексии? Это, конечно, если сгущать краски. На самом деле в китайскую версию «случайного» материала в медиагиганте Sohu тоже мало верится. Тем более что территориальных претензий у Пекина море и история их разрешения до сих пор не завершена. К тому же цензура в Поднебесной все-таки еще на высоте, да и Sohu не захудалый интернет-ресурс – как-никак на его страницах публикуются материалы официального государственного «Синьхуа». И, как оказалось, подобные идеи рождаются в Китае не в первый раз. Упоминаемый выше директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев комментирует:
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«Это не первый случай, когда появляются такие провокационные материалы с акцентом на какие-то неизвестные исторические документы либо на псевдоисторическую информацию, где акцент делается на том, что в свое время часть казахстанской территории контролировалась Китаем либо принадлежала Китаю. Если такие публикации появляются в СМИ государства, где традиционно контроль за медийным полем очень жесткий, то возникает вопрос: нет ли здесь целенаправленной политики определенных сил в Китае создавать ажиотажные настроения внутри Китая с претензиями к другим странам? Если это происходит случайно, что сомнительно, то почему на уровне руководства страны не делается жестких заявлений по этому поводу? Один случай – это случай, второй случай – это совпадение, а третий – тенденция».



Область Семиречья, которая, по мнению Sohu, может вернуться к КНР. Если, конечно, население будет не против. Источник: wikipedia.org

В общем, всё это походит на некую разведывательную публикацию с целью оценить настроения соседнего государства, а также спровоцировать националистов. При этом, конечно, никто о полноценной военной экспансии речи не ведет: Китаю такие глобальные заварушки ни к чему. Скорее, внутри страны растет влияние сторонников некой интеграции двух стран в политическом и экономическом русле. В приложении к России на это как минимум стоит обратить внимание. Во-первых, еще большое вовлечение Казахстана в экономику Китая для нас скорее негативно. Просто потому, что мы не можем себе позволить вкладывать десятки миллиардов долларов в соседнее государство, а Пекин может и будет требовать за это лояльности. И во-вторых, данные сценарии якобы восстановления мнимой исторической справедливости могут быть разыграны Китаем на нашем Дальнем Востоке.
Евгений Федоров

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