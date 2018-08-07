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Нота для галочки: как размещение истребителей Су-35С на Курилах повлияет на отношения между Россией и Японией

07 августа 2018, 01:54  •  40 • В мире
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который входит в южную группу Курильского архипелага. Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Сугу, действия Москвы вызывают «глубочайшие сожаления». Между тем эксперты отмечают, что решение РФ продиктовано ростом напряжённости в регионе, в том числе наращиванием Токио военного присутствия у российских границ. Аналитики уверены, что дежурные возмущения японской стороны по поводу Курил не повлияют на развитие двусторонних отношений.
 
Истребители Су-35C © Виталий Аньков РИА Новости
 

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который входит в южную группу Курильского архипелага. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает агентство ТАСС.

«Через посольство в Москве Министерству иностранных дел России был выражен протест. Действия Москвы идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления», — цитирует ТАСС генсека японского правительства.

О размещении истребителей сообщил ряд японских и российских СМИ. По данным прессы, самолёты находятся в аэропорту Ясный. Первоначально он имел статус гражданского, однако с 2018 года стал использоваться и для военной авиации.

«Дежурный протест»

В нынешнем году Токио уже выражал недовольство военными и экономическими действиями Москвы на Курилах. Так, в апреле японские власти возмутились проведением масштабных учений в этом регионе — тогда в манёврах приняли участие свыше 2,5 тыс. служащих российского Восточного военного округа.

В июне МИД Японии выразил сожаление в связи с прокладкой волоконно-оптической линии связи на Курилы. В июле ведомство направило дипломатическую ноту Москве в связи с конфискацией спутниковых телефонов у японских чиновников и журналистов во время посещения островов.

«Протесты против действий России на Курильских островах проходят красной нитью в рамках российско-японских отношений. Японцы считают, что Курилы являются их исконной территорией. По их мнению, РФ владеет островами незаконно, так как СССР захватил их силой и всё, что там делается, нарушает японский суверенитет. Россия же считает, что её суверенитет над Южными Курилами  абсолютно законен и не подлежит сомнению», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Напомним, Токио претендует на несколько южных островов Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. В качестве аргумента Япония ссылается на Трактат о торговле и границах от 1855 года. Однако позиция Москвы состоит в том, что эти территории отошли к СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей войну между СССР и Японией, Советский Союз соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Однако из-за претензий по Южным Курилам между двумя государствам до сих пор не подписан мирный договор.

  • Остров Итуруп Большой Курильской гряды © Сергей Красноухов
  • РИА Новости

Опрошенные RT эксперты отмечают, что базирование истребителей Су-35С на острове Итуруп не стало новостью для Токио. МИД РФ неоднократно информировал японскую сторону о том, что укрепление военной инфраструктуры на архипелаге носит плановый характер. Так, в феврале 2017 года во время визита в Японию глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что дивизия на Курилах «создаётся в течение последних шести лет, создаётся не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации».

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«Текущий протест можно назвать дежурным, очередная дипломатическая нота для галочки. В целом это естественная реакция: каждая страна считает, что если у соседа появляется дополнительное ружьё, то оно может представлять опасность. Однако проблема в том, что наши «ружья» появляются не сами по себе, а в ответ на то, что растёт количество ружей у наших соседей», — пояснил Кистанов.

«Держать порох сухим»

По мнению Кистанова, у России высока потребность в укреплении дальневосточных границ, так как обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится более напряжённой. В частности, существует вероятность эскалации региональных конфликтов на Корейском полуострове и на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Кроме того, военный потенциал усиливает сама Япония. При этом Токио концентрирует вооружение в северной части острова Хонсю, который расположен вблизи российских границ.

Так, японцы используют американские беспилотные самолёты-шпионы Global Hawk для наблюдения за КНДР ввиду активизации её ядерной и ракетной программ. В 2017 году США перебазировали пять таких самолётов в префектуру Канагава на острове Хонсю. С этой точки достаточно хорошо просматривается не только Северная Корея, но и территории России и Китая, отметил в беседе с RT Валерий Кистанов.

  • RQ-4 Global Hawk
  • © U.S. Air Force
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В дальнейших планах Токио — разместить к 2024 году на Хонсю наземную систему противоракетной обороны американского производства «Иджис Эшор» (Aegis Ashore. — RT). Предполагается, что система будет установлена в префектурах Ямагути и Акита.

Москва выразила озабоченность в связи с этими планами.  

«Система противоракетной обороны «Иджис Эшор» допускает возможность снаряжения её не только ракетами-перехватчиками, но и крылатыми ракетами. А это уже наступательное оружие, и это было бы нарушением российско-американского договора по ракетам средней и меньшей дальности», — цитирует посла России в Японии Михаила Галузина РИА Новости.

Помимо этого, в конце июня на верфи в Йокогаме состоялся спуск на воду эсминца «Майя» с управляемым ракетным оружием. «Майя» — первый из двух кораблей, которые являются модифицированной версией серии «Атаго». Эти миноносцы также оснащены американской боевой информационно-управляющей системой «Иджис».

«Новые японские эсминцы будут сотрудничать с американскими вооружёнными силами, дислоцированными на Дальнем Востоке. Фактически они будут глубоко эшелонированы в американскую систему противоракетной обороны. Пока российская сторона ещё осмысливает этот факт, однако очевидно, что будущая реакция будет негативной. Так что у России есть все основания «держать порох сухим» и укреплять свою обороноспособность», — прокомментировал ситуацию Кистанов.

Японская сдержанность

 

Тем не менее эксперты полагают, что усиление позиций РФ на дальневосточных границах не станет препятствием для российско-японских отношений. В частности, вопрос наращивания вооружения Россией и Японией обсуждался в ходе недавних переговоров министров иностранных дел и обороны в формате «2+2».

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«Не думаю, что произойдёт резкое ухудшение в коммуникации между странами. Протест Японии по вопросу размещения российских истребителей относится скорее к ритуальным действиям. В официальных документах и заявлениях по вопросу роста потенциала самообороны Россия практически не упоминается. С точки зрения Токио, непосредственную угрозу стране представляют рост вооружения Китая и наличие ядерного потенциала в Северной Корее», — пояснил в беседе с RT руководитель группы японских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко.

В свою очередь, Кистанов уточнил, что о сохранении неизменным прежнего дипломатического курса в двусторонних отношениях может говорить запланированный на сентябрь этого года визит российского тихоокеанского флота в порт Хакодатэ на острове Хоккайдо.

«Это событие является беспрецедентным», — подчеркнул эксперт.

Также на вторую половину года намечен визит в Россию начальника объединённого штаба сил обороны Японии Кацутоси Кавано, сообщал ранее ТАСС.

Ещё в 2016 году президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились восстановить контакты по военной линии и заключили ряд соглашений в экономической сфере. Тогда глава российского государства призвал прекратить «исторический пинг-понг по этим территориям».

  • Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ © Grigory Dukor
  • Reuters

Швыдко отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает в пользу постепенного наращивания военного потенциала страны. Консервативно настроенная часть правительства считает, что договор о военной помощи с США и прочие законодательные акты, ограничивающие развитие ВС государства, устарели. Японский истеблишмент полагает, что в существующих реалиях Япония должна быть более заметным игроком на мировой арене и самостоятельно определять свою военную политику, заявил Швыдко.

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Валерий Кистанов добавляет, что обострение российско-японских отношений никак не входит в планы Абэ. Напротив, японский лидер заинтересован в диалоге с российской стороной для решения вопроса принадлежности южных островов Курильской гряды.

«Близится очередной электоральный цикл, в котором Абэ имеет все шансы переизбраться на третий срок. Когда-то его отец, будучи министром иностранных дел, хотел добиться мирного соглашения между Японией и Советским Союзом, и Синдзо Абэ намерен достичь этой цели. Думаю, дипломатическая нота японского МИД не направлена на ухудшение отношений: Абэ понимает, что ему нужно сотрудничать с Путиным, чтобы разрубить этот гордиев узел», — резюмировал Кистанов.

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