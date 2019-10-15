«Носят условный характер»: США ввели санкции против Турции из-за военной операции на севере Сирии

Президент США Дональд Трамп ввёл санкции в отношении Минэнерго и Минобороны Турции. Также под действие ограничительных мер попали главы ведомств и министр внутренних дел страны. Такое решение глава Белого дома принял в связи с военной операцией «Источник мира», в рамках которой Анкара борется против незаконных курдских формирований на севере Сирии. По мнению экспертов, ограничения носят символический характер и не окажут реального воздействия на турецкую экономику. Тем не менее, такой шаг лишь усугубит противоречия между Анкарой и Вашингтоном, убеждены аналитики.

США ввели санкции против Турции из-за военной операции «Источник мира» в Сирии. Соответствующий указ был издан американским президентом Дональдом Трампом.

«Я, Дональд Д. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, считаю, что ситуация внутри и касательно Сирии — в частности, недавние действия правительства Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии — идут во вред кампании, направленной на разгром «Исламского государства Ирака и Сирии»*, или ИГИЛ, опасны для мирного населения, а также чреваты дальнейшим подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе, а потому представляют необычную и чрезвычайную угрозу с точки зрения национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в сообщении.

Санкции были введены против Минэнерго и министерства обороны Турции, а также против глав этих ведомств Фатиха Донмеза и Хулуси Акара. Персональные санкции распространяются также на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Таким образом, вся собственность и средства двух этих ведомств и трёх министров в США заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в сделки. Санкционный список может вырасти — соответствующее решение принимает глава Минфина Соединённых Штатов при консультации с госсекретарём.

По словам вице-президента США Майка Пенса, Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорили по телефону.

«Президент Трамп ясно дал ему понять, что США хотят, чтобы Турция остановила вторжение, немедленно прекратила огонь и начала переговоры с курдскими подразделениями в Сирии, чтобы положить конец насилию», — заявил Пенс.

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Для отношений США и Турции свойственны длительные непубличные переговоры, отмечает политолог Александр Асафов.

«Видимо, политические переговоры, торг, ни к чему не привели, и Трамп решил, что ему сейчас выгоднее объявить о победе над халифатом, вывести американских солдат из Сирии и ввести санкции против Турции, ещё жестче усилив разрыв отношений», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом нынешние санкции носят довольно условный характер, подчеркнул эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Трамп не собирался вводить санкции, не хотел вводить санкции, и те санкции, которые он ввёл, носят скорее условный характер — Турция от них ничего не теряет. Собственно, под давлением демократов он был вынужден вводить санкции, был необходим какой-то ответ, — сказал он RT. — Это такая реакция, которую можно назвать имитацией».

Брутер также убеждён, что ввод антитурецких санкций никак не скажется на ходе военной операции.

Операция «Источник мира»

Напомним, Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. В Анкаре заявили, что намерены бороться против «Рабочей партии Курдистана» (YPG) и «Отрядов народной самообороны», которые Турция считает террористическими организациями.

Юридическим основанием для этой операции Эрдоган назвал Аданское соглашение, заключённое между Турцией и Сирией в 1998 году. Согласно ему, если арабская республика предпринимает недостаточно действий для борьбы с незаконными курдскими формированиями, Анкара может ввести свои войска и бороться с YPG.

Перед началом операции Турция уведомила о её начале страны Совбеза ООН и правительство Сирии. Также Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который призвал турецкого лидера тщательно взвесить ситуацию. При этом в ходе беседы оба президента согласились, что необходимо соблюдать территориальную целостность Сирии и её суверенитет.

Также США вывели свои войска из этого региона. По словам Эрдогана, этот жест означал поддержку действий Турции в Сирии.

После нескольких дней боевых действий, Турция продвинулась вглубь Сирии и взяла под контроль ряд городов и объектов инфраструктуры. 13 октября стало известно, что курды и Дамаск заключили соглашение, согласно которому сирийская правительственная армия войдёт в этот регион. По данным СМИ, в рамках договорённости войска окажут помощь в борьбе против турков и вернут контроль над городами и границей с Турцией.

Согласно последним отчётам Минобороны Турции, в ходе операции были уничтожены 595 «террористов».

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«Никаких столкновений не должно быть»

В России рассчитывают, что между Сирией и Турцией не будет столкновений. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот — идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учётом законных интересов сторон», — сказал он.

Трамп в своём Twitter поддержал решение правительства Сирии оказать военную поддержку курдам, против которых ведёт военную операцию Турция. По его словам, США не должны сражаться в этой стране.

«Добившись стопроцентного разгрома халифата ИГИЛ, я вывел большую часть войск из Сирии. Курдов пусть защищают Сирия и (президент Башар. — RT) Асад и сами пусть сражаются с Турцией за свою территорию. Я задал своим генералам вопрос: «Почему мы должны воевать за Сирию и Асада, защищая территорию противника?» Никто из тех, кто пожелает помочь Сирии защитить курдов, не вызовет у меня возражений — будь то Россия, Китай, да хоть Наполеон Бонапарт. Надеюсь, у всех всё будет хорошо, мы удалены на 7 000 миль», — написал он в Twitter.

Отметим, что в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia Владимир Путин подчеркнул, сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и Россия выведет свои силы как только власти арабской республики обратятся к Москве.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств, — сказал он. — Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена».

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, операция «Источник мира» будет завершена лишь когда будут «вытеснены террористы».

«Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов», — заявил он.

© ANA/Handout via REUTERS S

«Серьёзная гуманитарная угроза»

В понедельник 14 октября против военной операции «Источник мира» выступили и главы МИД Евросоюза.

«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — говорится в заявлении.

Согласно позиции стран Евросоюза, эта операция подрывает «прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе» с ИГ.

Вывести свои войска Турцию призывал и Иран. МИД исламской республики отметил, что «Источник мира» угрожает гуманитарной обстановке в Сирии и создаёт риски для мирных жителей.

«Учитывая серьёзную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе Вооружённых сил Турции с территории Сирии», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

При этом ждать санкций в отношении Турции от Евросоюза не стоит, считает Брутер.

«Эрдоган уже отметил, что как только европейцы вводят санкции, Анкара сразу же открывает границу (для сирийских беженцев. — RT). Дело в том, что Турция делает для Европы гораздо больше, чем Европа для Турции», — заключил аналитик.