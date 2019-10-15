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«Носят условный характер»: США ввели санкции против Турции из-за военной операции на севере Сирии
15 октября 2019, 10:54 • 71 • В мире
Президент США Дональд Трамп ввёл санкции в отношении Минэнерго и Минобороны Турции. Также под действие ограничительных мер попали главы ведомств и министр внутренних дел страны. Такое решение глава Белого дома принял в связи с военной операцией «Источник мира», в рамках которой Анкара борется против незаконных курдских формирований на севере Сирии. По мнению экспертов, ограничения носят символический характер и не окажут реального воздействия на турецкую экономику. Тем не менее, такой шаг лишь усугубит противоречия между Анкарой и Вашингтоном, убеждены аналитики.
© Aref TAMMAWI / AFP
США ввели санкции против Турции из-за военной операции «Источник мира» в Сирии. Соответствующий указ был издан американским президентом Дональдом Трампом.
«Я, Дональд Д. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, считаю, что ситуация внутри и касательно Сирии — в частности, недавние действия правительства Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии — идут во вред кампании, направленной на разгром «Исламского государства Ирака и Сирии»*, или ИГИЛ, опасны для мирного населения, а также чреваты дальнейшим подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе, а потому представляют необычную и чрезвычайную угрозу с точки зрения национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в сообщении.
Санкции были введены против Минэнерго и министерства обороны Турции, а также против глав этих ведомств Фатиха Донмеза и Хулуси Акара. Персональные санкции распространяются также на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.
Таким образом, вся собственность и средства двух этих ведомств и трёх министров в США заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в сделки. Санкционный список может вырасти — соответствующее решение принимает глава Минфина Соединённых Штатов при консультации с госсекретарём.
По словам вице-президента США Майка Пенса, Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорили по телефону.
«Президент Трамп ясно дал ему понять, что США хотят, чтобы Турция остановила вторжение, немедленно прекратила огонь и начала переговоры с курдскими подразделениями в Сирии, чтобы положить конец насилию», — заявил Пенс.
Для отношений США и Турции свойственны длительные непубличные переговоры, отмечает политолог Александр Асафов.
«Видимо, политические переговоры, торг, ни к чему не привели, и Трамп решил, что ему сейчас выгоднее объявить о победе над халифатом, вывести американских солдат из Сирии и ввести санкции против Турции, ещё жестче усилив разрыв отношений», — заявил эксперт в беседе с RT.
При этом нынешние санкции носят довольно условный характер, подчеркнул эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Брутер также убеждён, что ввод антитурецких санкций никак не скажется на ходе военной операции.
Операция «Источник мира»
Напомним, Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. В Анкаре заявили, что намерены бороться против «Рабочей партии Курдистана» (YPG) и «Отрядов народной самообороны», которые Турция считает террористическими организациями.
Юридическим основанием для этой операции Эрдоган назвал Аданское соглашение, заключённое между Турцией и Сирией в 1998 году. Согласно ему, если арабская республика предпринимает недостаточно действий для борьбы с незаконными курдскими формированиями, Анкара может ввести свои войска и бороться с YPG.
Перед началом операции Турция уведомила о её начале страны Совбеза ООН и правительство Сирии. Также Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который призвал турецкого лидера тщательно взвесить ситуацию. При этом в ходе беседы оба президента согласились, что необходимо соблюдать территориальную целостность Сирии и её суверенитет.
Также США вывели свои войска из этого региона. По словам Эрдогана, этот жест означал поддержку действий Турции в Сирии.
После нескольких дней боевых действий, Турция продвинулась вглубь Сирии и взяла под контроль ряд городов и объектов инфраструктуры. 13 октября стало известно, что курды и Дамаск заключили соглашение, согласно которому сирийская правительственная армия войдёт в этот регион. По данным СМИ, в рамках договорённости войска окажут помощь в борьбе против турков и вернут контроль над городами и границей с Турцией.
Согласно последним отчётам Минобороны Турции, в ходе операции были уничтожены 595 «террористов».
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«Никаких столкновений не должно быть»
В России рассчитывают, что между Сирией и Турцией не будет столкновений. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
«Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот — идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учётом законных интересов сторон», — сказал он.
Трамп в своём Twitter поддержал решение правительства Сирии оказать военную поддержку курдам, против которых ведёт военную операцию Турция. По его словам, США не должны сражаться в этой стране.
«Добившись стопроцентного разгрома халифата ИГИЛ, я вывел большую часть войск из Сирии. Курдов пусть защищают Сирия и (президент Башар. — RT) Асад и сами пусть сражаются с Турцией за свою территорию. Я задал своим генералам вопрос: «Почему мы должны воевать за Сирию и Асада, защищая территорию противника?» Никто из тех, кто пожелает помочь Сирии защитить курдов, не вызовет у меня возражений — будь то Россия, Китай, да хоть Наполеон Бонапарт. Надеюсь, у всех всё будет хорошо, мы удалены на 7 000 миль», — написал он в Twitter.
Отметим, что в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia Владимир Путин подчеркнул, сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и Россия выведет свои силы как только власти арабской республики обратятся к Москве.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, операция «Источник мира» будет завершена лишь когда будут «вытеснены террористы».
«Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов», — заявил он.
«Серьёзная гуманитарная угроза»
В понедельник 14 октября против военной операции «Источник мира» выступили и главы МИД Евросоюза.
«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — говорится в заявлении.
Согласно позиции стран Евросоюза, эта операция подрывает «прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе» с ИГ.
Вывести свои войска Турцию призывал и Иран. МИД исламской республики отметил, что «Источник мира» угрожает гуманитарной обстановке в Сирии и создаёт риски для мирных жителей.
«Учитывая серьёзную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе Вооружённых сил Турции с территории Сирии», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.
При этом ждать санкций в отношении Турции от Евросоюза не стоит, считает Брутер.
«Эрдоган уже отметил, что как только европейцы вводят санкции, Анкара сразу же открывает границу (для сирийских беженцев. — RT). Дело в том, что Турция делает для Европы гораздо больше, чем Европа для Турции», — заключил аналитик.
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