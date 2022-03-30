Нострадамус, Путин и Третья мировая война: The Sun пугает концом света

Британский таблоид The Sun выдал пугающее "предсказание". В публикации говорится, будто Нострадамус "предвидел" Третью мировую войну.

Любителям конспирологии решил пощекотать нервы британский таблоид The Sun. Смешав в кучу мистику и современную новостную повестку, издание выдало предсказание "от Нострадамуса".

"Конец света! Нострадамус пугающе предсказал Третью мировую войну в 2023 году после того, как правильно предвидел конфликт на Украине в этом году", - говорится в материале иностранного СМИ.

Впрочем, это не первый раз, когда таблоид выдаёт такого рода перлы.

Ранее The Sun пугал "пророчеством" Ванги, которая якобы предсказывала, что мир будет поглощён Россией.

"Существует воспоминание, что Ванга предсказала на встрече в 1979 году с писателем Валентином Сидоровым, что Россия будет доминировать в мире", - говорилось некогда в статье The Sun.

Впрочем, сейчас британцам и остаётся, что читать пророчества, поскольку в социуме происходит опасное - в народе нарастает паника из-за растущих тарифов.