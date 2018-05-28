Носов заявил, что назначение и.о. главы Магаданской области стало для него неожиданным

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сказал, что решение президента Владимира Путина назначить его на пост и.о. губернатора Магаданской области было для него неожиданным.

"Действительно, неожиданно [назначение на пост и.о. главы Магаданской области]. Я не раз говорил, что готов выполнить любое поручение президента любого уровня сложности, в любой точке РФ. Любой регион непростой, есть свои сложности, но есть и свои, наверное, особенности, которые дают преимущества, в зависимости от тех задач, которые стоят перед регионом в рамках страны. Что касается Магаданской области, то мне нужно сначала разобраться и понять, что это за регион", - сказал Носов в понедельник ТАСС.

Он добавил, что непременно простится с жителями Нижнего Тагила после того, как решит все организационные вопросы. Носов не уточнил даты своего отъезда в Магаданскую область.

Сергею Носову 57 лет. Он победил на выборах главы Нижнего Тагила в 2012 году, 10 сентября 2017 года он снова был избран мэром города, набрав 90,72% голосов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Носов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Носов.