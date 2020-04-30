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Носом в макарошки: Как накажут чиновников за хамство

30 апреля 2020, 18:10  •  59 • Политика
Штрафы и профессиональная дисквалификация – такие меры предлагают ввести за хамство чиновников. Законопроект, которым вносятся поправки в статью 5.61 (оскорбление) Кодекса об административных правонарушениях, уже одобрен правительством России. Поможет ли это поставить на место зарвавшихся "слуг народа".
Автор:
Самитова Аля
Документ, над которым сейчас работает заместитель секретаря генсовета "Единой России", глава думского комитета по информационной политике, пока ещё не опубликован, однако с основными его положениями успели ознакомиться журналисты. Александр Хинштейн раскрыл основную суть законопроекта в эфире радиостанции "Вести FM".
"Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", – сказал он.
По мнению парламентария, стоит расширить и само понятие "оскорбление". Если сейчас КоАП трактует это как "унижение чести и достоинства другого лица в неприличной форме", то поправки предлагают несколько иную трактовку: "унижение чести и достоинства другого лица, выраженного в унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Не будет иметь значения, нахамил ли чиновник в свой собственный выходной или находясь в отпуске. Фото: Zamir Usmanov/Globallookpress
Кроме того, предлагается отнести к оскорблениям не только высказывания, которые были озвучены в СМИ, но также посты и комментарии в Сети. Станет ли это поводом для того, чтобы усилить мониторинг за тем, кто и что написал в интернете, – покажет практика, если законопроект будет принят. К слову, наказан может быть и владелец сайта, где появилось оскорбительное высказывание.

"Чтобы у чиновников не кружилась голова"

Какие наказания предлагает применять к нарушителям Хинштейн? По его мнению, для служащих муниципальных и государственных органов будут вполне справедливыми штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, а также дисквалификация до одного года. Если же чиновник и дальше будет позволять себя оскорбительные высказывания, то "рецидивисту" уже будет грозить отстранение от должности на срок до двух лет.
"Поправки нужны для того, чтобы у чиновников не кружилась голова", – уверен Хинштейн.
При этом не будет иметь значения, нахамил ли чиновник в свой собственный выходной или находясь в отпуске. "Если в воскресенье, гуляя по улице, чиновник обругает прохожего и пнёт пробегающую мимо кошку, он будет нести ответственность именно как чиновник", – заявил Александр Хинштейн.

"Выметать из органов власти"

К слову, об этом же неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Вспомним хотя бы его слова, сказанные на фоне паводка в Иркутской области, в результате которого погибли 25 человек, а под водой оказались более 10,7 тыс. жилых домов.
В августе прошлого года в соцсети попало видео, на котором руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич пренебрежительно отзывается о местных жителях, пострадавших от паводка, называя их "бичевнёй". Путин назвал после этого чиновницу "непорядочным человеком". И это было наиболее мягкое определение, прозвучавшее из уст президента.
В декабре 2019 года президент в своём выступлении на заседании Совета по правам человека поддержал идею правозащитников о том, что государственных и муниципальных служащих надо увольнять за оскорбления и хамство с их стороны. При этом Путин отметил, что для этого необходимо "основательно продумать детали и отрегулировать нормативную базу". Видимо, эти слова и вдохновили Александра Хинштейна на работу над поправками.
В начале текущего года, обсуждая проблемы чиновничьего хамства на встрече с общественностью, глава государства заявил, что за такие поступки госслужащих надо фактически "выметать из органов власти и управления" вне зависимости от их служебного положения.

"Возьми и ляпни там чего-то"

Чиновники действительно часто не успевают "включить голову", выдавая очередной свой перл. И удивляют этим публику не первый год. Все мы хорошо помним различные заявления о "макарошках", которыми можно питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц, или о том, что "государство не просило рожать", а поэтому "ничего не должно". Предлагали чиновники лечиться гражданам "аскорбинкой и марганцовочкой".
Вспомним слова Владимира Путина, сказанные на фоне паводка в Иркутской области, в результате которого погибли 25 человек, а под водой оказались более 10,7 тыс. жилых домов. Фото: Russian Government/Globallookpress
Комментируя все эти заявления, Владимир Путин так оценил их в ходе большой пресс-конференции в конце 2018 года: "Вот человек был вчера кинут, а сегодня стал чиновником. Возьми и ляпни там чего-то. Это значит, что он не готов к такой работе".
Кстати, не только "неподготовленные" чиновники "радовали" граждан своими высказываниями. Моментально "ушла в народ", став мемом, и фраза экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева: "Просто сейчас нет денег. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Конечно, оскорбительными его слова не были, но суть – очень неприятная.

"Сократили" за хамство

С тех пор прошло почти два года, однако чиновники не то что не стали скромнее, а напротив, некоторые из них становятся всё более "скандально известными". Правда, и реакция на их чиновничьи "проколы" стала более жёсткой. Да и понятно – сколько можно безнаказанно "борзеть"?
На волне скандала Овсянников был исключён из рядов "Единой России". А 23 апреля его официально освободили от должности заместителя министра промышленности и торговли. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress
Вот, самый свежий пример – история, приключившаяся с замминистра промышленности и торговли Владимиром Овсянниковым. Должность чиновника "сократили" из-за того, что он устроил безобразную сцену в аэропорту города Ижевска. 6 апреля Овсянников обматерил сотрудников воздушной гавани, устроив перепалку с охраной аэропорта. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, запись с которой попала в Сеть через два дня.
Хамское поведение замминистра вызвало широкий резонанс в российском обществе. На волне скандала Овсянников был исключён из рядов "Единой России". А 23 апреля его официально освободили от должности заместителя министра промышленности и торговли.

"Я тебе в рыло хлопну"

Представители власти должны помнить, что они работают для людей, ради их блага, а не для самоутверждения. К сожалению, частота, с которой "слуги народа" попадают в скандалы, говорит о том, что достучаться до них не получается.
К примеру, Сергей Цуканов, глава коммунального предприятия "Суземкакомсервис", стал "антизведой" после того как в Сеть попал фрагмент его "диалога" с жительницей посёлка Суземка Брянской области. Чиновник посетил посёлок в связи с жалобой в администрацию района на плохую работу коммунальщиков по уборке дорог и тротуаров от снега. На встрече и произошёл конфликт следующего содержания:
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"Почему вы не хотите посмотреть на состояние дороги? Куда вы уезжаете? Куда вы на меня едете? Э! – Я сейчас тебе в рыло хлопну, поняла? – Что? – Иди на *** отсюда!"

Утратил доверие – на выход!

В конце января в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как глава Чувашии будто "дрессирует" офицера МЧС, дразня его ключами от новой пожарной машины и заставляя прыгать за ними. Ситуация вызвала у многих довольно оскорбительную ассоциацию "хозяин – пёс".
Конечно, пресс-служба попыталась оправдать своего шефа, указывая на то, что "мужчины знакомы", а потому это всё вроде как невинная шутка. Однако уже 29-го числа Владимир Путин принял решение уволить Игнатьева с формулировкой "в связи с утратой доверия".

"Повернуться к вам тем самым местом?"

История, конечно, уже, можно сказать, и давняя, но и о ней тоже стоит вспомнить: хамское обращение с гражданами стоило должности и для Леонида Маркелова, теперь уже бывшего главы Республики Марий Эл. Губернатору несколько лет назад очень не понравился приём, которые ему оказали в деревне Шимшурга.
Он посетовал, что нигде его так плохо не встречали, чтобы ворчать и рычать на него. "Наверное, мне тоже стоит повернуться к вам тем самым местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть всё и уехать и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать", – сказал тогда Маркелов.
Вскоре после разыгравшегося скандала президент России освободил Маркелова от занимаемой должности, а ещё спустя неделю экс-губернатора поймали на крупной взятке.
Или ещё один пример: Дмитрий Сопотов, теперь уже экс-глава Печорского района Псковской области не стал выбирать цензурных выражений, когда отчитывал представителей полиции, остановивших для проверки автомобиль директора одного из местных муниципальных предприятий, в котором в том числе находился и глава района. Конечно, "выступление" чиновника вызвало серьёзный скандал, а в результате Сопотову пришлось написать заявление об отставке "по этическим соображениям".
Таких некрасивых историй можно вспомнить ещё немало: получив власть, некоторые чиновники считают, что они стали "неприкосновенными", поэтому и позволяют себе хамские выходки. Однако теперь, возможно, их желание "поиграть в небожителя" остудят новые поправки в КоАП. Но, думается, этого будет недостаточно: люди, которые занимают те или иные посты, всё-таки должны ощущать не страх перед наказанием, а ответственность перед людьми. А это решается не только законодательным образом.

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