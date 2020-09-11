Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обер...
Главная / В России

«Носит враждебный и провокационный характер»: в ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

11 сентября 2020, 18:25  •  39 • В России
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин заявил, что американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам в Калининградской области и в других западных регионах России. На брифинге для иностранных военных атташе он также рассказал о беспрецедентной разведывательной операции с участием авиации США у границ РФ. Суровикин подчеркнул, что отработка вопросов боевого применения самолётов стратегической авиации вблизи российской территории носит «враждебный и провокационный характер».
 
Бомбардировщик В-52Н Reuters © U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
 

Американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России в конце августа, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он рассказал о трёх бомбардировщиках В-52Н, которые 31 августа вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании и проследовали над территориями Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона Тапа, а затем обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — рассказал Суровикин.

По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами, за три дня до этого американские бомбардировщики отрабатывали применение крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Чёрного моря и над территорией Эстонии. Кроме того, ещё два B-52H выполняли схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.

Как указал Суровикин, отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в близости от российских границ носит «враждебный и провокационный характер».

Он отметил, что обнаружение B-52H при помощи загоризонтной РЛС на максимальной дальности позволило оперативно нацеливать истребители Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства РФ.

  • Многоцелевые истребители Су-27
  • РИА Новости
  • © Анна Садовникова

«Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия», — указал Суровикин.

Отметим, что в конце августа сообщалось как минимум о двух ситуациях, когда на перехват бомбардировщиков B-52H поднимались российские истребители Су-27. Два самолёта из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались для перехвата B-52H. Аналогичный инцидент произошёл 31 августа, однако бомбардировщиков в тот раз было три.

Как указал Суровикин, силы НАТО также провели беспрецедентную разведывательную операцию над Чёрным морем 4 сентября. По его словам, в воздухе одновременно находились пять самолётов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат.

При этом иностранные летательные аппарата приближались на 15 км к российской границе и вели разведку территории РФ на глубину до 600 километров.

Суровикин подчеркнул, что избежать инцидентов с военными самолётами удалось только за счёт профессионализма российских пилотов.

«Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. Их удается избегать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки лётчиков ВКС России», — сказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами.

Как пояснил генерал, государственная граница в воздушном пространстве не так выражена, как на земле, в результате чего иностранный самолёт за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории. Российские РЛС и ЗРК, в свою очередь, приводятся в состояние повышенной степени готовности, и всё это может привести к инциденту, отметил Суровикин.

Ранее о проблеме повышенной активности самолётов НАТО у российских границ высказался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что частота тренировочных вылетов с имитацией ракетных ударов по территории России настораживает.

«Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Шойгу также привёл данные, согласно которым интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120», — указал министр. Он также подчеркнул, что только в период с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее десяти раз поднималась на перехват иностранных самолётов-разведчиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 02:05
«Большой противоракетный потенциал»: чем уникальна российская дальнобойная система ПВО С-300В4
10 сентября 2020, 20:25
«Выявлены нарушения»: завершена служебная проверка школы, где ученики устроили пикет против одноклассника-хулигана
11 сентября 2020, 01:55
«Непроницаемый купол»: какими преимуществами обладает новейший российский комплекс борьбы с БПЛА
10 сентября 2020, 07:35
«Ядерная ракета сдерживания»: какими преимуществами обладает российский стратегический комплекс «Ярс»
08 сентября 2020, 19:50
«С учётом интересов граждан»: Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днём
10 сентября 2020, 11:15
«Остановить общение в даркнете ещё сложнее»: почему педофилы безнаказанно делятся «опытом» в сети
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
05 сентября 2020, 21:20
"Скажу очень вежливо": Соловьёв не постеснялся открыть правду о перехваченном Минском разговоре
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.