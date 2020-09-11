«Носит враждебный и провокационный характер»: в ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин заявил, что американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам в Калининградской области и в других западных регионах России. На брифинге для иностранных военных атташе он также рассказал о беспрецедентной разведывательной операции с участием авиации США у границ РФ. Суровикин подчеркнул, что отработка вопросов боевого применения самолётов стратегической авиации вблизи российской территории носит «враждебный и провокационный характер».

Американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России в конце августа, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он рассказал о трёх бомбардировщиках В-52Н, которые 31 августа вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании и проследовали над территориями Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона Тапа, а затем обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — рассказал Суровикин.

По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами, за три дня до этого американские бомбардировщики отрабатывали применение крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Чёрного моря и над территорией Эстонии. Кроме того, ещё два B-52H выполняли схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.

Как указал Суровикин, отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в близости от российских границ носит «враждебный и провокационный характер».

Он отметил, что обнаружение B-52H при помощи загоризонтной РЛС на максимальной дальности позволило оперативно нацеливать истребители Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства РФ.

Многоцелевые истребители Су-27

РИА Новости

© Анна Садовникова

«Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия», — указал Суровикин.

Отметим, что в конце августа сообщалось как минимум о двух ситуациях, когда на перехват бомбардировщиков B-52H поднимались российские истребители Су-27. Два самолёта из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались для перехвата B-52H. Аналогичный инцидент произошёл 31 августа, однако бомбардировщиков в тот раз было три.

Как указал Суровикин, силы НАТО также провели беспрецедентную разведывательную операцию над Чёрным морем 4 сентября. По его словам, в воздухе одновременно находились пять самолётов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат.

При этом иностранные летательные аппарата приближались на 15 км к российской границе и вели разведку территории РФ на глубину до 600 километров.

Суровикин подчеркнул, что избежать инцидентов с военными самолётами удалось только за счёт профессионализма российских пилотов.

«Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. Их удается избегать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки лётчиков ВКС России», — сказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами.

Как пояснил генерал, государственная граница в воздушном пространстве не так выражена, как на земле, в результате чего иностранный самолёт за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории. Российские РЛС и ЗРК, в свою очередь, приводятся в состояние повышенной степени готовности, и всё это может привести к инциденту, отметил Суровикин.

Ранее о проблеме повышенной активности самолётов НАТО у российских границ высказался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что частота тренировочных вылетов с имитацией ракетных ударов по территории России настораживает.

«Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Шойгу также привёл данные, согласно которым интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120», — указал министр. Он также подчеркнул, что только в период с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее десяти раз поднималась на перехват иностранных самолётов-разведчиков.