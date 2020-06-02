«Носит оборонительный характер»: Путин утвердил госполитику России в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ подтверждает, что госполитика в этой области носит оборонительный характер. При этом отвечать на агрессию Россия будет при помощи всей военной мощи РФ, включая ядерное оружие.

Во вторник, 2 июня, в России вступили в силу основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом говорится в указе за подписью президента Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) её союзников условиях», — указывается в документе.

Отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой». При этом власти страны принимают все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников», — говорится в указе.

В состав сил ядерного сдерживания входят ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования. Сдерживание будет происходить за счёт всей военной мощи России, в том числе ядерного оружия.

Кроме того, ядерное сдерживание осуществляется в отношении отдельных государств и военных коалиций, в том числе блоков, союзов, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами ОМУ «либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения». Оно также осуществляется непрерывно, как в мирное время, так и в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия.

Вместе с тем в документе названы основные опасности для России. Среди них: наращивание сил общего назначения у российских границ, развёртывание в других странах наступательных вооружений, размещение средств ПРО и ударных систем в космосе, наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения, неконтролируемое распространение ядерного оружия и размещение ядерного оружия на территории неядерных государств.

Запуск баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В документе поясняется, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом. При этом российский лидер может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других стран или международные организации об этом.

Также перечислены четыре условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.

Речь идёт о достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) её союзников, применение противником ядерного оружия или других видов ОМУ по территориям РФ и (или) её союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Согласно документу, на Министерство обороны возложено осуществление непосредственное планирование и проведение мероприятий организационного и военного характера в области ядерного сдерживания.

Отметим, что в конце мая исполняющий обязанности первого заместителя помощника главы Пентагона Дрю Уолтер сообщил, что США будут в состоянии провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп даст соответствующее указание. Последнее на данный момент ядерное испытание американцы провели в 1992 году.

В сентябре 2019-го глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные державы также будут его соблюдать.

«Россия никогда первой не применит ядерное оружие»

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT принятый президентом указ является веянием сегодняшнего времени и учитывает отечественную оборону и внешнеполитическую деятельность.

«Эта тема приобретает актуальность, носит некую степень новизны с учётом тех внешнеполитических вызовов, которые сегодня пытаются навязать миру США и страны блока НАТО. Наша политика, можно сказать, носит оборонительно-предупреждающий характер», — пояснил он.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заметил, что президент России в очередной раз этим указом подчеркнул, что наше государство является приверженцем ядерного разоружения.

«Ядерное оружие является исключительно элементом сдерживания и мы используем его для защиты нашей национальной безопасности. Это наша гарантия существования в будущем. Но мы никогда первыми не применим ядерное оружие и не будем использовать его в каких-то экстремистских целях», — заявил собеседник RT.