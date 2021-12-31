«Носил откровенный и деловой характер»: как прошёл телефонный разговор Путина и Байдена

Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом носил откровенный и деловой характер и был полезен обеим сторонам, сообщили в Кремле. Главной темой беседы стал вопрос запуска переговоров по обеспечению безопасности России. В Москве рассчитывают, что их итогом станет предоставление гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений в непосредственной близости от границ РФ.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, главной темой диалога стал вопрос предоставления России юридических гарантий обеспечения безопасности и запуск переговоров по этой теме, о чём главы государств договорились в ходе телемоста 7 декабря.

Так, Владимир Путин разъяснил своему коллеге принципиальные подходы, заложенные в основу проектов договора между Москвой и Вашингтоном и соглашения РФ со странами НАТО. Оба документа были направлены западным партнёрам 15 декабря.

«Подчёркнуто, что результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», — говорится в сообщении.

Собеседники выразили обоюдную готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам, отметили в Кремле. Лидеры также подтвердили, что соответствующие переговоры пройдут в Женеве 9–10 января, 12 января — в Брюсселе в рамках Совета Россия — НАТО, на 13 января назначены дискуссии в ОБСЕ.

«Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов», — подчеркнули в Кремле.

При этом Байден указал, что на РФ и США лежит особая ответственность за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Кроме того, как добавили в Кремле, американский лидер заверил, что у Вашингтона «нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».

В свою очередь, Путин дал исчерпывающий ответ по теме возможного принятия Вашингтоном «масштабных» антироссийских санкций при эскалации ситуации вокруг Украины: «В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».

Кроме того, президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», — заключили в Кремле.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Москве довольны состоявшимся контактом, направленность которого «была вполне конструктивной».

«Но особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки. Я бы сказал, что ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо», — сказал он.

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По его словам, в ходе диалога лидеры двух стран затронули все основные темы, но в целом беседа была посвящена вопросам безопасности.

Ушаков пояснил, что президент России обозначил своему американскому коллеге, что для Москвы главным является достижение результата по вопросу обеспечения гарантированной безопасности страны: «Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьёзно».

«Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной ситуации — достаточно сложной — будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», — сказал помощник президента РФ.

По его словам, Путин «сделал несколько заходов», чтобы «до Байдена дошла эта ключевая мысль». Ушаков также отметил, что с американской стороны сделан акцент на «неприемлемости передвижения российских войск вдоль украинской границы».

Он добавил, что президенты договорились продолжить диалог после Нового года.

«Потребуется такой разговор на президентском уровне сразу после 10 января — вполне возможно, что президенты согласятся такой разговор организовать. Если нет, то в какое-то другое время, но главное, что условлено поддерживать контакт на этот счёт между президентами», — заявил Ушаков.

Позиция США

Как следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Путиным призвал Россию к деэскалации напряжённости с Украиной.

«Президент Байден также выразил поддержку дипломатической работы, которая начнётся в начале следующего года с двусторонних переговоров в рамках диалога по стратегической стабильности, переговоров в рамках Совета Россия — НАТО, а также по линии ОБСЕ. Президент Байден вновь заявил, что существенный прогресс в этих переговорах достижим только в условиях деэскалации, а не эскалации», — говорится в заявлении.

В свою очередь, высокопоставленный представитель администрации США подчеркнул, что тон разговора между двумя президентами был «серьёзным и содержательным».

«Президент Джо Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период. Первый — это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Другой путь в большей степени сфокусирован на сдерживании, включая серьёзные издержки и последствия, если Россия выберет вариант дальнейшеговторжения на Украину», — сказал он.

Американский чиновник также подчеркнул, что Путин и Байден согласовали последовательность предстоящих в январе переговоров по безопасности.

«Оба лидера признали, что, вероятно, будут как области, где мы можем достичь значимого прогресса, так и области, где договорённости могут быть невозможными. Предстоящие переговоры более чётко определят контуры обеих этих категорий. Для этого и нужна дипломатия, для этого и нужны переговоры», — заметил он.