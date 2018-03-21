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Норвежцы разглядели "агрессию России" на границах, чтобы угодить США
21 марта 2018, 09:39 • 101 • В мире
В Норвегии обеспокоены "агрессивным поведением" России, о чем и поспешили рассказать своим американским коллегам.
Сегодня министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен объявил о том, что он серьезно обеспокоен тем, что "Россия ведет себя агрессивно у границ".
Такое мнение он выразил в переговорах в ходе встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.
"Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил", - сказал Бакке-Йенсен.
И добавил, что в настоящий момент многих волнуют военные учения, которые проводит российская сторона. Притом в "непосредственной близости от королевства".
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