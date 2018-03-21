Норвежцы разглядели "агрессию России" на границах, чтобы угодить США

• 101 • В мире

В Норвегии обеспокоены "агрессивным поведением" России, о чем и поспешили рассказать своим американским коллегам.

Сегодня министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен объявил о том, что он серьезно обеспокоен тем, что "Россия ведет себя агрессивно у границ".

Такое мнение он выразил в переговорах в ходе встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

"Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил", - сказал Бакке-Йенсен.

И добавил, что в настоящий момент многих волнуют военные учения, которые проводит российская сторона. Притом в "непосредственной близости от королевства".

"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны, заявил также глава МО Норвегии. - Это вызывает у нас опасения".