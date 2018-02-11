Норвежцы объяснили природу возникновения астмы у лыжников из северных стран

• 1236 • В мире

В Международной федерации лыжного спорта заявили, что около 40% лыжников из России, Северной Европы и Канады страдают данным заболеванием.

Многие лыжники из северных стран страдают от астмы. Об этом заявил заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта норвежец Инггард Лерейм.

По словам представителя FIS, среди многих спортсменов доля страдающих от этого заболевания - около 40% процентов.

Он пояснил, что многие спортсмены заболевают из-за тренировок в холодных условиях.

"Они переохлаждаются во время тренировок у себя дома, а не во время соревнований, когда они проводят на трассе несколько часов в неделю. Поэтому мы не можем ругать только организаторов турниров", - заявил он, отметив, что ранее медики уже настаивали на снижении допустимого температурного предела для лыжных соревнований. На данный момент он составляет минус 20 градусов по Цельсию.

Ранее в соцсетях вызвала общественный резонанс новость о том, что норвежская сборная привезла на ОИ 6000 доз лекарственных препаратов. Медики сборной заявили, что взяли такое количество препаратов для перестраховки.