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Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
12 июля 2019, 22:39 • 155 • Политика
Американский агент АНБ рассказал норвежским журналистам о гибели подлодки "Курск", отметив, что его информация подтверждается и документами Сноудена. По словам собеседника издания, норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве и фактически следили, как умирают русские моряки.
Первой об аварии российской атомной подлодки (АПЛ) К-141 "Курск" в августе 2000 года узнала разведывательная служба Норвегии. Засечь трагедию удалось благодаря разветвленной сети подводных датчиков. В Норвегии вели постоянное наблюдение за русским флотом. И когда на подлодке произошел взрыв, именно норвежцы обладали этой информацией сразу. Кроме того, они "продолжали следить за ситуацией на протяжении всей спасательной операции", пишет NRK.
О проводимой в начале нулевых работе журналистам рассказал сотрудник Агентства нацбезопасности (АНБ) США, который в 2000 году и позже был в Осло. Он настаивает, что за 3,5 часа до того, как информация о взрыве поступила на Северный флот России, разведка Норвегии уже знала о произошедшем. Но никакой информации русским они не передали. В это время на борту "Курска" наши моряки, вероятно, боролись за свои жизни. Когда норвежцы получили данные о втором взрыве, они уже предполагали, что в субмарину проникла вода, после чего подлодка за несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря. Сообщалось, что "упала" она на 108 метров.
Но особый цинизм заключается в том, что норвежцы предоставили информацию о гибели подлодки США. Выходит, обе разведки вместе наблюдали за борьбой, но промолчали? К слову, норвежских журналистов возмущает сегодня даже не это, а тот факт, что собственная разведка не озаботилась радиационными рисками... В качестве резюме норвежцы пишут, что разведка была слишком лояльна США, хотя должна была действовать, защищая национальные интересы.
Досье
Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" проекта 949А "Антей" затонул 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли в Баренцевом море. Позже сообщили, что трагедия произошла из-за взрыва стеллажной боевой торпеды "Кит".
Спасательные работы, проведенные Северным флотом с 13 по 20 августа, оказались безуспешными. Вскрыть аварийно-спасательный люк субмарины норвежским водолазам удалось только 21 августа, когда остававшиеся в живых в кормовом отсеке 23 подводника погибли.
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