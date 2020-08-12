Норвежцы 3,5 часа молчали о гибели "Курска", пока русские умирали: Сенсацию сдал американец

Капитан I ранга Игорь Курдин в 20-летнюю годовщину трагедии рассказал по минутам, как тонул "Курск". Гибель 118 человек была поистине ужасной. Подлодку не считали аварийной слишком долго.

Подводная лодка затонула 20 лет назад. Игорь Курдин на протяжении последних лет анализировал произошедшее, чтобы понять причины трагедии. (Чуть раньше Царьград рассказывал, какую хронологию трагедии представил капитан.) Кроме того, добавим: Генпрокуратура пришла к выводу, что подлодка затонула после взрыва торпеды.

Стоит отметить, что ещё в мае в американском издании "Интерсепт" вышел материал о трагедии "Курска", в котором сотрудник Агентства нацбезопасности США настаивал, что информация о проблеме на нашей подлодке оказалась в распоряжении Осло за 3,5 часа до того, как Северный флот ВМФ России узнал о происшествии. Другими словами, 3,5 часа военные в Осло наблюдали, как гибнут наши моряки, и ничего не предпринимали. Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Царьградом подтвердил, что подобное могло произойти.

"Вполне возможно, что норвежцы получили какие-то данные со своих сейсмических станций, которые находятся поблизости, или с судна "Марьята", которое находилось рядом. Такой вариант тоже не следует исключать", - сказал эксперт, добавив, что экипаж на этом судне полностью американский.

С другой стороны, следует не забывать и о реалиях того времени: 20 лет назад в наших ведомствах, в том числе в Минобороны РФ, запросто сидели американские советники, которые "говорили, что надо резать и как", отметил Блытов. А резать нужно было "всё, что мешает американцам в море". В продолжение темы Блытов добавил, что если норвежцы, действительно, первыми получили информацию о "Курске", то они наверняка сразу информировали США.

"Вполне возможно, что они информировали сразу американскую сторону как союзника по НАТО. В первую очередь. А нас ставить в известность не считали необходимым в связи с тем, что мы и так должны всё знать. Могла быть такая ситуация. Возможно, сразу несколько каналов сработали. Поэтому и сотрудник Агентства нацбезопасности США оказался в курсе ситуации".

С другой стороны, Блытов отметил: есть вероятность, что и наши военные сразу поняли, что на борту "Курска" есть проблемы. Однако сначала пытались проверить информацию, а потому время было потеряно.