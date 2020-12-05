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Норвежцев призывают остерегаться русских шпионов
05 декабря 2020, 21:05 • 63 • В мире
В Норвегии обвинили спецслужбы России и Китая в шпионаже за нефтяным сектором. Полицейская служба безопасности страны предостерегает граждан, работающих в этом секторе экономики, об опасности вербовки со стороны иностранных шпионов.
В Норвегии обвинили российские и китайские спецслужбы в попытках шпионить за нефтяным сектором. Об этом заявляется в отчёте Полицейской службы безопасности страны.
В докладе говорится, что якобы иностранные разведки проявляют интерес и к частным, и к государственным компаниям. Сотрудникам этого сектора экономики, предупреждают норвежские правоохранители, стоит быть бдительными и не поддаваться на вербовку.
Утверждения норвежской стороны не стали откровением для русских. Как заявили в посольстве РФ в Осло, эта "примитивная пропаганда" продолжается годами. В дипмиссии подчеркнули, что вместо демонизации России норвежцам следовало бы развивать сотрудничество с нашей страной, передаёт ТАСС.
Напомним, что ранее в скандинавской стране был задержан гражданин, которого обвинили в продаже сведений, составляющих гостайну. Мужчина был сотрудником компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов. Задержанному грозит до 15 лет заключения.
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