Норвежцев призывают остерегаться русских шпионов

В Норвегии обвинили российские и китайские спецслужбы в попытках шпионить за нефтяным сектором. Об этом заявляется в отчёте Полицейской службы безопасности страны.

В докладе говорится, что якобы иностранные разведки проявляют интерес и к частным, и к государственным компаниям. Сотрудникам этого сектора экономики, предупреждают норвежские правоохранители, стоит быть бдительными и не поддаваться на вербовку.

Утверждения норвежской стороны не стали откровением для русских. Как заявили в посольстве РФ в Осло, эта "примитивная пропаганда" продолжается годами. В дипмиссии подчеркнули, что вместо демонизации России норвежцам следовало бы развивать сотрудничество с нашей страной, передаёт ТАСС.

Напомним, что ранее в скандинавской стране был задержан гражданин, которого обвинили в продаже сведений, составляющих гостайну. Мужчина был сотрудником компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов. Задержанному грозит до 15 лет заключения.