Норвежский журналист назвал причину постепенного распада Украины

По словам журналиста из Норвегии Бьёрна Дитлефа Нистада, Украина сейчас на самом деле находится в состоянии постепенного распада. Таким образом он прокомментировал статью зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине и назвал причину такого деструктивного состояния этой страны.

По словам журналиста, нет никакого сомнения в том, что Украина действительно находится в состоянии постепенного распада. Он отметил, что представители официального Киева сегодня являются "орудием внешних, в первую очередь американских, интересов".

"Также нет сомнения, что именно эти обстоятельства - одна из основных причин разрушительного для Украины конфликта с Россией", - отметил он.

При этом журналист добавил, что считает диалог между Украиной и Россией неминуемым. По его словам, дело в том, что Россия не сможет игнорировать тот факт, что на Украине проживает большинство русскоговорящих.