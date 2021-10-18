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Норвежский журналист назвал причину постепенного распада Украины

18 октября 2021, 11:50  •  216 • Политика
По словам журналиста из Норвегии Бьёрна Дитлефа Нистада, Украина сейчас на самом деле находится в состоянии постепенного распада. Таким образом он прокомментировал статью зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине и назвал причину такого деструктивного состояния этой страны.
По словам журналиста, нет никакого сомнения в том, что Украина действительно находится в состоянии постепенного распада. Он отметил, что представители официального Киева сегодня являются "орудием внешних, в первую очередь американских, интересов".
"Также нет сомнения, что именно эти обстоятельства - одна из основных причин разрушительного для Украины конфликта с Россией", - отметил он.
При этом журналист добавил, что считает диалог между Украиной и Россией неминуемым. По его словам, дело в том, что Россия не сможет игнорировать тот факт, что на Украине проживает большинство русскоговорящих.

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