|
Норвежский журналист назвал причину постепенного распада Украины
18 октября 2021, 11:50 • 216 • Политика
По словам журналиста из Норвегии Бьёрна Дитлефа Нистада, Украина сейчас на самом деле находится в состоянии постепенного распада. Таким образом он прокомментировал статью зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине и назвал причину такого деструктивного состояния этой страны.
По словам журналиста, нет никакого сомнения в том, что Украина действительно находится в состоянии постепенного распада. Он отметил, что представители официального Киева сегодня являются "орудием внешних, в первую очередь американских, интересов".
"Также нет сомнения, что именно эти обстоятельства - одна из основных причин разрушительного для Украины конфликта с Россией", - отметил он.
При этом журналист добавил, что считает диалог между Украиной и Россией неминуемым. По его словам, дело в том, что Россия не сможет игнорировать тот факт, что на Украине проживает большинство русскоговорящих.
Подпишитесь на нас
216
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 октября 2021, 16:05
|
16 октября 2021, 19:35
|
12 октября 2021, 01:50
|
13 октября 2021, 17:30
|
12 октября 2021, 17:00
|
11 октября 2021, 14:45
|
16 октября 2021, 00:55