Норвежский фрегат «Хельге Инстад» почти ушел под воду после обрыва тросов - видео

Получивший на прошлой неделе пробоину вследствие столкновения с танкером «Сола» фрегат норвежских ВМС «Хельге Инстад» стремительно уходит под воду из-за лопнувших тросов, которыми его прикрепили к берегу. Такое сообщение публикует телекомпания NRK.

На фотографиях, опубликованных на сайте телекомпании, видно, что судно практически полностью погрузилось под воду. Эксперты Минобороны привязали фрегат стальными тросами к берегу, однако некоторые из них утром во вторник лопнули, сообщается в публикации.

Напомним, фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад» столкнулся с танкером «Сола» рано утром в четверг в Хьелте-фьорде, расположенном к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден у западного побережья Норвегии.

После аварии корабль получил пробоину и стал набирать воду. Его отбуксировали к берегу и закрепили стальными тросами.