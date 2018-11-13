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Норвежский фрегат «Хельге Инстад» почти ушел под воду после обрыва тросов - видео
13 ноября 2018, 19:39 • 149 • В мире
Фрегат норвежских ВМС «Хельге Инстад» столкнулся с танкером «Сола» после учений НАТО «Единый трезубец».
Получивший на прошлой неделе пробоину вследствие столкновения с танкером «Сола» фрегат норвежских ВМС «Хельге Инстад» стремительно уходит под воду из-за лопнувших тросов, которыми его прикрепили к берегу. Такое сообщение публикует телекомпания NRK.
На фотографиях, опубликованных на сайте телекомпании, видно, что судно практически полностью погрузилось под воду. Эксперты Минобороны привязали фрегат стальными тросами к берегу, однако некоторые из них утром во вторник лопнули, сообщается в публикации.
Напомним, фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад» столкнулся с танкером «Сола» рано утром в четверг в Хьелте-фьорде, расположенном к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден у западного побережья Норвегии.
После аварии корабль получил пробоину и стал набирать воду. Его отбуксировали к берегу и закрепили стальными тросами.
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